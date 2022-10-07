Фитнес-тренер развенчал мифы о раздельном питании

Современные тенденции влияют на наш образ жизни и питания в том числе. Да, одним из трендов является раздельное питание.

Действительно ли этот стиль питания полезен для организма человека - читайте подробно в материале Styler.

Что такое раздельное питание?

Это концепция питания, в которой белки, жиры и углеводы потребляют отдельно во время различных приемов пищи. Система "раздельного питания" очень похожа на "питание по группам крови".

Так, например, в раздельном питании не советуют есть куриную котлету с картофельным пюре, ведь это белки и углеводы, которые нужно разделить. Такие продукты называют "несовместимыми".

Существует убеждение, что употребление "несовместимых" продуктов приводит к брожению в ЖКТ, гниению пищи, повышению газообразования, интоксикации организма и другим метаболическим нарушениям.

Действительно ли раздельное питание полезно?

Фтнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook объясняет, в чем абсурдность такой системы питания.

Во-первых, большинство продуктов уже включают в себя и белки, и углеводы. Хлеб, рис, гречка, орехи, сыр, молоко - это белково-углеводные продукты. Потребляя эти продукты, пусть даже отдельно от других, вы все равно не сможете разделить белки и углеводы.

Во-вторых, в двенадцатиперстную кишку одновременно "выливается" желчь и ферменты поджелудочной железы для того, чтобы одновременно расщепить белки, жиры и углеводы до меньших частиц.

К тому же при всей "раздельности" поджелудочная железа производит и отправляет в кишечник энзимы, которые расщепляют и белки, и ферменты, влияющие на углеводы, пишет специалист.

То есть процессы пищеварения и усвоения совершенно взаимосвязаны, и потому разделять продукты друг от друга не несет никакого смысла.

"Наш желудочно-кишечный тракт - конвейер длиной 6-7 метров. Это идеальный механизм созданный природой, механизм, который совершенствовался и служил миллионы лет нашим филогенетическим предкам, как теперь служит нам. Он переваривал пищу еще задолго до того, как современный человек назвал определенную соединение белком, а другое - углеводом. Наш организм мудрее нас и иногда ему стоит больше доверять, чем разным "гуру" нутрицевтики", - объясняет фитнес-тренер.