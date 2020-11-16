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Фермер знущається над селянами, які "не так" проголосували: німці таке не робили!

Понеділок 16 листопада 2020 11:52
Фермер знущається над селянами, які "не так" проголосували: німці таке не робили!
Під Вінницею фермер жорстоко знущається над людьми (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Вінницькій області фермер знущається над людьми в селі, показуючи свою владу

У Немирівському районі Вінницької області відомий фермер Василь знущається над селянами, які не віддали голос за кандидата на місцевих виборах. Першою під гарячу руку фермера потрапила пенсіонерка Марія. Вона не приховувала симпатій до іншого кандидата на виборах і проголосувала за нього. Але потім сильно поплатилася за це.

Як повідомляє "33 канал", 26 жовтня 67-річній жінці фермер відрубав воду. Тепер вона вимушена ходити з відром по селу і просити воду.

"Німці такого не робили! Тому що на наступний день після виборів приїхав з трактором, викопав яму і відрізав воду 67-річної Марії, яка не побоялася сказати про те, що віддала голос за іншого кандидата. Це ми живемо в незалежній Україні, чи в селі при кріпосному праві? - запитують жителі Немирівського району.

Селяни також розповідають, що фермер викупив сільраду і відкрив там свій ресторан. Також люди повідомляють, що був випадок, коли він змусив дітей на озері з'їсти живих карасів. Пояснив це покаранням за вилов риби. Мовляв, це водойма не безкоштовна, за риболовлю потрібно платити.

Також місцевий "каратель" відібрав велосипед у хлопчика і сам на ньому їздив по селу. Справа в тому, що дитина ненавмисно зламала кілька качанів кукурудзи на полі, а фермер вирішив провести "виховну роботу". Тато хлопчика не наважився захистити свого сина і повернути велосипед.

Як ми раніше писали, у Вінницькій області розігралася неабияка любовна драма. 30-річна глава однієї з ОТГ закрутила роман з місцевим фермером.

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