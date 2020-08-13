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Європу атакував новий вірус: і це не COVID-19

Іспанія, Четвер 13 серпня 2020 09:26
Європу атакував новий вірус: і це не COVID-19
Європу атакував менінгоенцефаліт (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Захворювання може бути пов'язане з укусами комарів

У Європі активізувався новий вірус менінгоенцефаліту. В Іспанії, а саме в автономії Андалусія, з захворюванням на лікарняних ліжках опинилися вже 18 осіб. Як повідомляють у департаменті охорони здоров'я регіону, п'ять осіб знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, всього виявлено 18 випадків захворювання.

Всі пацієнти проживають на території провінції Севілья. При цьому вірус не передається від людини до людини. Імовірно, менінгоенцефаліт розвивається після укусу комарів виду aedes japonicus (азіатські чагарникові москіти), які також є переносниками вірусу лихоманки Західного Нілу.

В даний час влада Андалусії взяла цю ситуацію під контроль, щоб уникнути подальшого поширення цього захворювання.

Для довідки

Менінгоенцефаліт — захворювання, що має нейроінфекційний характер, протікає з одночасним ураженням субстанції головного мозку і його оболонок. Виражається мінливими осередковими, оболонковими, інфекційними симптомами. Діагноз фіксується на базі неврологічного обстеження, оцінки спинномозкової рідини, результати МРТ та КТ головного мозку, обстеженнях, налаштованих на виявленні збудника. Комплексне лікування складається з призначення антибактеріальних, противірусних, протигрибкових препаратів у поєднанні з симптоматичними і патогенетичними лікарськими засобами.

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