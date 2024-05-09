Евровидение 2024: где смотреть второй полуфинал, кто выступает и какой прогноз
Уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени начнется второй полуфинал Евровидения 2024. В этот раз выступят 16 стран, среди которых Швейцария - ее представляет Nemo с песней "The Code". Именно ему недавно прочили победу.
Где смотреть Евровидение, кто будет выступать во втором полуфинале и ком букмекеры прогнозируют победу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты Eurovision World, "Суспільне".
Где посмотреть Евровидение
Предшоу и второй полуфинал можно будет смотреть на:
- сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- YouTube-канале "Євробачення Україна"
- Facebook-страницах "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна".
Трансляция самого полуфинала начнется в 22:00 по Киеву, а в 21:30 можно будет смотреть предшоу.
Кроме того, послушать Евровидение можно будет в эфире "Радіо Промінь". А видеотрансляцию будут сопровождать переводом на жестовой язык.
Где смотреть второй финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)
Кто будет выступать во втором полуфинале
9 мая на сцену выйдут представители таких стран:
- Мальта
- Греция
- Албания
- Чехия
- Латвия
- Нидерланды
- Швейцария
- Австрия
- Дания
- Норвегия
- Армения
- Сан-Марино
- Грузия
- Бельгия
- Эстония
- Израиль
- Норвегия.
После голосования станет известно, какие страны проходят в финал, который запланирован на 11 мая.
Когда будет финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)
Кому прочат победу на Евровидении
Букмекеры уже обновили прогнозы. И сейчас считается, что победить может Хорватия - артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Второе место прочат Швейцарии - артисту Nemo с песней "The Code". А третье место может получить Украина - alyona alyona & Jerry Heil и их "Teresa & Maria".
Прогнозы букмекеров (скриншоты)
Все песни участников Евровидения
Отрывки треков, которые будут представлены на конкурсе, уже собраны в одно большое видео, появившееся на YouTube-канале Евровидения.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Jerry Heil получила травму во время выступления.
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