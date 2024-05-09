Евровидение 2024: где смотреть второй полуфинал, кто выступает и какой прогноз

Уже 9 мая в 22:00 по киевскому времени начнется второй полуфинал Евровидения 2024. В этот раз выступят 16 стран, среди которых Швейцария - ее представляет Nemo с песней "The Code". Именно ему недавно прочили победу.

Где смотреть Евровидение, кто будет выступать во втором полуфинале и ком букмекеры прогнозируют победу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Где посмотреть Евровидение

Предшоу и второй полуфинал можно будет смотреть на:

сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"

YouTube-канале "Євробачення Україна"

Facebook-страницах "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна".

Трансляция самого полуфинала начнется в 22:00 по Киеву, а в 21:30 можно будет смотреть предшоу.

Кроме того, послушать Евровидение можно будет в эфире "Радіо Промінь". А видеотрансляцию будут сопровождать переводом на жестовой язык.

Где смотреть второй финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)

Кто будет выступать во втором полуфинале

9 мая на сцену выйдут представители таких стран:

Мальта

Греция

Албания

Чехия

Латвия

Нидерланды

Швейцария

Австрия

Дания

Норвегия

Армения

Сан-Марино

Грузия

Бельгия

Эстония

Израиль

Норвегия.

После голосования станет известно, какие страны проходят в финал, который запланирован на 11 мая.

Когда будет финал Евровидения (коллаж: РБК-Украина)

Кому прочат победу на Евровидении

Букмекеры уже обновили прогнозы. И сейчас считается, что победить может Хорватия - артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim". Второе место прочат Швейцарии - артисту Nemo с песней "The Code". А третье место может получить Украина - alyona alyona & Jerry Heil и их "Teresa & Maria".

Прогнозы букмекеров (скриншоты)

Все песни участников Евровидения

Отрывки треков, которые будут представлены на конкурсе, уже собраны в одно большое видео, появившееся на YouTube-канале Евровидения.