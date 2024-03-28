Эвакуационные выплаты: сколько платят и как их получить сегодня
В Украине из-за полномасштабной войны проводятся эвакуационные мероприятия в местностях, которые приближены к линии боевых действий или находятся под постоянными массовыми обстрелами. Эвакуация - это организованный вывод или вывоз из зоны чрезвычайной ситуации или зоны возможного поражения населения, если возникает угроза жизни, угроза повреждения или уничтожения материальных и культурных ценностей. Жителям, которых эвакуируют, полагаются специальные выплаты.
Сколько могут получить украинцы и как получить такие выплаты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение адвоката Александра Головченко в Facebook.
Кто подлежит эвакуации
По словам адвоката, в Украине или в отдельных местностях военное командование вместе с военными администрациями могут проводить эвакуацию населения в случае возникновения или угрозы чрезвычайной ситуации, а также из зон вооруженных конфликтов (из районов возможных боевых действий) в безопасные районы.
Во время военного положения в обязательном порядке осуществляется временное перемещение (эвакуация) детей и лиц, круглосуточно находящихся в учреждениях, расположенных на расстоянии менее:
- В 2 километрах от субъектов хозяйствования, имеющих важное значение для национальной экономики и обороны государства, отнесенных к соответствующим категориям гражданской защиты (особой важности, первой или второй)
- В 100 км от административной границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения
- Или менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины с Россией и Беларусью.
Какие бывают виды эвакуации
- Обязательная
- Общая или частичная
- Временная или безвозвратная
Что известно о помощи при эвакуации
Для выплаты денежной помощи гражданскому населению, эвакуируемому железнодорожным транспортом, областная государственная (военная) администрация на основании информации, поступившей от сборного пункта эвакуации, представляет акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" за 4 рабочих дня до дня проведения эвакуации (отбытия эвакуационного поезда) информацию об ориентировочном количестве эвакуируемого гражданского населения.
Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:
Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен
Для других лиц – 2000 гривен
АО "Укрпочта" выплачивает денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению в течение 10 календарных дней со дня прибытия соответствующих лиц в приемный пункт эвакуации, расположенном на железнодорожном вокзале.
Лицу, ранее получавшему денежную помощь эвакуируемому гражданскому населению, выплата не производится.
Какие нужны документы
- Для получения денежной помощи при эвакуации украинцы должны предъявить следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
- Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметки в паспорте)
- Документ, подтверждающий инвалидность
- Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).
В случае отсутствия у лица, которому предоставляется денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению документов, в сведения о выплате денежной помощи гражданскому населению указываются данные документов одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому предоставляется указанная помощь.
Раньше мы писали о том, какие фонды в Украине помогают украинцам во всех областях.
А еще рассказывали, что в Украине могут увеличить пособие при рождении ребенка в 10 раз.