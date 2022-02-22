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Цей симптом при пробудженні може сигналізувати про рак: вчені

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Вівторок 22 лютого 2022 12:39
Цей симптом при пробудженні може сигналізувати про рак: вчені Фото: біль в горлі може говорити про рак (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Рак дуже часто залишається не діагностованим, поки він не прогресує. Багато в чому це пов'язано з розпливчастістю симптомів. Але є ознака при пробудженні, яка сигналізує про онкологію.

Про це пише Express.

На жаль, симптоми раку можуть бути або відсутніми, або бути занадто незначними, щоб їх можна було помітити спочатку.

Проте, будь-які незвичайні тілесні зміни повинні бути досліджені лікарем загальної практики, радять медики.

За словами Аббаса Канані, фармацевта Chemist Click, те, як ви прокидаєтеся вранці, може бути серйозним тривожним сигналом.

Які симптоми повинні насторожити

Експерт попередив, що пробудження з постійним болем в горлі, яка зберігається більше двох тижнів без ознак поліпшення, є явною ознакою онкології.

За словами фармацевта, те ж саме стосується кашлю.

"Курці часто прокидаються з кашлем вранці. Проте, постійний кашель, що триває більше двох тижнів, повинен бути перевірений. Особливо, якщо ви курите", - сказав фахівець.

Ще одна явна ознака, яка повинна вас насторожити - це постійна втома.

"Відчувати себе трохи втомленим вранці - це нормально, але якщо це незвично для вас або ви помічаєте втому, яка не проходить протягом дня, вам слід перевіритися у лікаря", - повідомив Канані.

До загальних симптомів раку відносяться:

  • Незвичайне утворення або припухлість в будь-якому місці
  • Незрозуміла втрата ваги
  • Зміни у вашому стільці або сечі

Як ми раніше писали, прийом цього вітаміну пов'язали з ризиком раку легенів.

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