"Це для шкільного проекту": вирізавша серце у жирафа жінка шокувала намірами

Ось як Мереліз пояснює моторошне вбивство жирафа і вирізання у нього серця.

"Я зняла це відео для шкільного проекту, тут, в Південній Африці. Ми обговорювали його на нашій мові, оскільки воно було зроблено для школи африкаанс (місцева мову - Ред). Ви бачите одне серце, але у нього є 3 різних серцевих камери, як показано на відео", - написала під відео жінка.

З етичних міркувань ми не публікуємо відеоролик, але якщо ви хочете його подивитися, це можна зробити за посиланням.

На своїй сторінці в соцмережі Мереліз ван дер Мерве хвалиться фотографіями вбитих тварин і заявляє, що якщо заборонять полювання - тварини стануть непотрібними і щезнуть.

"Якщо заборонять полювання, тварини стануть не потрібними і зникнуть. Полювання допомогло повернути багато видів з межі вимирання. Єдині люди, які захищають цих тварин, - це мисливці за трофеями", - говорить вона.

Зазначимо, що після жорстокого вбивства жирафа, багато іноземні ЗМІ написала про південноафриканку.

"Є тисяча речей, які потрібно сказати вам, і тисяча причин не робити цього!!! Ви не уявляєте, хто я і чого я домоглася", - пише вона.

32-річна Мереліз Ван Дер Мерве з ПАР 5 років вбиває тварин (фото: facebook.com/Merelizevd)

В коментарях люди з усього світу пишуть їй, що вона "божевільна і хвора", що "це ганьба для всієї планети", "скоро тебе наздожене карма".