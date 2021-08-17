Це нормально?! В аеропорту Запоріжжя познущалися над незрячими людьми (відео)

В аеропорту Запоріжжя цинічно познущалися над слабозорими і незрячими людьми. Замість тактильної жовтої плитки, яка вкаже пасажирам з особливими потребами шлях до входу, просто намалювали смугу жовтого кольору.

Про це повідомив місцевий канал "Це Запоріжжя".

Звичайно ж побачити, такий "покажчик" пасажири з проблемами із зором не зможуть.

На кадрах можна помітити, що спеціальна контактна плитка встановлена тільки перед самим входом в термінал, а далі - довга жовта смуга на асфальті.

Автор відео назвав подібну інновацію "чорним гумором".

"Це нормально взагалі?" - обурюється автор публікації, який першим звернув на це увагу.

Відео: У запорізькому аеропорту знущаються над незрячими людьми

Як працює тактильна плитка?

Цю технологію розробили в Японії ще в 1960-х роках. Після чого вона стала поширюватися по всьому світу.

Така плитка буває двох видів:

зі смужками, що показують напрямок руху

з точками, що попереджають про підхід до перешкоди або небезпечного місця - двері, виходу на дорогу.

В Україні все більше об'єктів інфраструктури обладнуються спеціальною плиткою, яка повинна спрощувати життя людей з дефектами зору. Але, мабуть, в нашій країні вирішили технологію злегка "модернізувати".