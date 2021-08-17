Это нормально?! В аэропорту Запорожья поиздевались над незрячими людьми (видео)
В аэропорту Запорожья цинично поиздевались над слабовидящими и незрячими людьми. Вместо тактильной желтой плитки, которая укажет пассажирам с особенными потребностями путь к входу, просто нарисовали полосу желтого цвета.
Об этом сообщил местный канал "Это Запорожье".
Конечно же увидеть, такой "указатель" пассажиры с проблемами со зрением не смогут.
На кадрах можно заметить, что специальная контактная плитка установлена только перед самым входом в терминал, а дальше - длинная желтая полоса на асфальте.
Автор видео назвал подобную инновацию "черным юмором".
"Это нормально вообще?" - возмущается автор публикации, который первым обратил на это внимание.
Видео: В Запорожском аэропорту издеваются над незрячими людьми
Как работает тактильная плитка?
Эту технологию разработали в Японии еще в 1960-х годах. После чего она стала распространяться по всему миру.
Такая плитка бывает двух видов:
- с полосками, показывающими направление движения
- с точками, предупреждающими о подходе к препятствию или опасному месту - двери, выходу на дорогу.
В Украине все больше объектов инфраструктуры оборудуются специальной плиткой, которая должна упрощать жизнь людей с дефектами зрения. Но, видимо, в нашей стране решили технологию слегка "модернизировать".
Ранее мы писали, что незрячий ветеран АТО на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.