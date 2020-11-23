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Це не кінець світу! Лікарі розповіли, як не зійти з розуму від коронавірусної паніки

Понеділок 23 листопада 2020 12:27
Це не кінець світу! Лікарі розповіли, як не зійти з розуму від коронавірусної паніки
Як не панікувати через коронавірус (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікарі запевняють, більшість людей легко перехворіє

Коронавірус в Україні не зменшує своїх обертів і багато людей піддаються паніці. Вони бояться захворіти і не одужати, а також побоюються за здоров'я своїх близьких. Медики настійно не рекомендують панікувати. Лікарі запевняють, що 80% населення перехворіє в легкій формі, а деякі взагалі без симптомів.

"всі Ми перехворіємо і це не кінець світу! Більшість перехворіє легко, 2-3 дні підвищеної температури, або взагалі безсимптомно і все! Зараз суспільство перебуває у панічному настрої і коли захворіє, думає що все, життя закінчена. Немає. Все іде, як має йти, ми всі отримуємо колективний імунітет! Людина звикає до всього ", - розповів ТСНрач з Глухова Сумської області Євген Скрипник.

За словами медика, люди повинні зрозуміти, що в принципі коронавірус — це звичайна застуда, ГРВІ, один з видів грипу. Він рекомендує менше дивитися телевізор і максимально отримувати позитивні емоції, адже це все одно закінчиться.

"Як кажуть, якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє ставлення до неї. Щоб зменшити тривогу, треба прийняти ситуацію. Захворіли? Ну і що. Будуть у вас антитіла! Погіршення стану, зверніться до лікаря. Але не панікуйте. Дивіться позитивні фільми, читайте книги, менше дивіться новини та телепередачі про коронавирусе, отримуйте позитивні емоції. Все одно карантин закінчиться, і всі ми будемо здорові. Живіть свідомо і думайте позитивно ", — радить українцям Євген Скрипник.

Як ми раніше писали, Степанов зробив нову заяву про COVID-19.

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