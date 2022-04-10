RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це не кадри з фільму про апокаліпсис: відео вибуху азотної кислоти в Рубіжному

Колаж РБК-Україна: Обстріл в Рубіжному цистерни з азотною кислотою
Автор: Світлана Мащенко

Після чергового обстрілу цистерни з азотною кислотою в Рубіжному Луганської області з'явилося апокаліптичне відео.

Дивіться в матеріалі Styler жахаючі кадри.

На кадрах видно клуби рудого диму, що розростаються на сотні метрів вгору.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.

Він зазначив, що загрози життю населення немає. При цьому окупанти не розрахували напрям вітру перед хімічною атакою.

"Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти вперше потрапили в Рубіжному в цистерну з азотною кислотою 5 квітня. Тоді жителів міста закликали не виходити з укриттів, а також закрити двері і вікна.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рубежное