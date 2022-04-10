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Це не кадри з фільму про апокаліпсис: відео вибуху азотної кислоти в Рубіжному

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Рубіжне, Неділя 10 квітня 2022 19:20
Це не кадри з фільму про апокаліпсис: відео вибуху азотної кислоти в Рубіжному Колаж РБК-Україна: Обстріл в Рубіжному цистерни з азотною кислотою
Автор: Світлана Мащенко

Після чергового обстрілу цистерни з азотною кислотою в Рубіжному Луганської області з'явилося апокаліптичне відео.

Дивіться в матеріалі Styler жахаючі кадри.

На кадрах видно клуби рудого диму, що розростаються на сотні метрів вгору.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, вибух цистерни з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти стався о 17:09 внаслідок російського обстрілу промислової зони.

Він зазначив, що загрози життю населення немає. При цьому окупанти не розрахували напрям вітру перед хімічною атакою.

"Хмара розповсюдилася у сторону їхніх позицій поблизу Кудряшівки та Варварівки", - підкреслив Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти вперше потрапили в Рубіжному в цистерну з азотною кислотою 5 квітня. Тоді жителів міста закликали не виходити з укриттів, а також закрити двері і вікна.

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