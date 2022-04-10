Это не кадры из фильма про апокалипсис: видео взрыва азотной кислоты в Рубежном

После очередного обстрела цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области появилось апокалиптическое видео.

На кадрах видны клубы рыжего дыма, разрастающиеся на сотни метров вверх.

За словами главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 В результате российского обстрела промышленной зоны.

Он отметил, что угрозы жизни населения нет. При этом оккупанты не рассчитали направление ветра перед химической атакой.

"Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшовки и Варваровки", - подчеркнул Гайдай.