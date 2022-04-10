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Это не кадры из фильма про апокалипсис: видео взрыва азотной кислоты в Рубежном

Новина українською →
Рубежное, Воскресенье 10 апреля 2022 19:20
Это не кадры из фильма про апокалипсис: видео взрыва азотной кислоты в Рубежном Коллаж РБК-Украина: обстрел в Рубежном цистерны с азотной кислотой
Автор: Светлана Мащенко

После очередного обстрела цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области появилось апокалиптическое видео.

Смотрите в материале Styler ужасающие кадры.

На кадрах видны клубы рыжего дыма, разрастающиеся на сотни метров вверх.

За словами главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 В результате российского обстрела промышленной зоны.

Он отметил, что угрозы жизни населения нет. При этом оккупанты не рассчитали направление ветра перед химической атакой.

"Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшовки и Варваровки", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, что российские оккупанты впервые попали в Рубежном в цистерну с азотной кислотой 5 апреля. Тогда жителей города призвали не выходить из укрытий, а также закрыть двери и окна.

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