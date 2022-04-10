Это не кадры из фильма про апокалипсис: видео взрыва азотной кислоты в Рубежном
После очередного обстрела цистерны с азотной кислотой в Рубежном Луганской области появилось апокалиптическое видео.
Смотрите в материале Styler ужасающие кадры.
На кадрах видны клубы рыжего дыма, разрастающиеся на сотни метров вверх.
За словами главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, взрыв цистерны с 4 тоннами неконцентрированной азотной кислоты произошел в 17:09 В результате российского обстрела промышленной зоны.
Он отметил, что угрозы жизни населения нет. При этом оккупанты не рассчитали направление ветра перед химической атакой.
"Облако распространилось в сторону их позиций вблизи Кудряшовки и Варваровки", - подчеркнул Гайдай.
Напомним, что российские оккупанты впервые попали в Рубежном в цистерну с азотной кислотой 5 апреля. Тогда жителей города призвали не выходить из укрытий, а также закрыть двери и окна.
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