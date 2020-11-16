Роман Гольдман пояснив фото Зеленського з лікарями: коли ще не було коронавірусу

У соціальних мережах викликала бурхливе обговорення фотографія, на якій президент Володимир Зеленський, який зараз лікується у "Феофанії" від коронавірусу, зображений з трьома лікарями. Усі вони на світлині без масок.

Як з'ясувалося, знімок був зроблений задовго до хвороби президента, а саме в Ізраїлі у 2016 році. Її опублікував тоді Перший медичний центр Тель-Авіва.

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман пояснив у Facebook, що фото знято багато років тому, коли ще світ не знав про COVID.

Фото, зроблене у 2016 році в Ізраїлі (facebook.com / Роман Гольдман)

"Багато хто вже забув, але маски тоді одягали тільки під час хірургічних операцій і карнавалів, тому ми й без масок. Звичайне дружнє фото, тоді ще просто Володимира Зеленського з представниками Першого медичного центру Тель-Авіва", - повідомив Роман Гольдман.

За його словами, те, що влаштували з цим фото представники деяких ЗМІ викликає просто почуття огиди. Перевірити в інтернеті і переконатися, що фотографія була опублікована більш як 3 роки тому, може кожен.

"А журналіст, що розмістив її, просто зобов'язаний був це зробити, інакше його і журналістом назвати складно. Тому, я стверджую, що це типовий приклад фальсифікації. І тепер ми можемо точно назвати видання, які займаються фейками. Соромно панове, це і непрофесійно, і дрібно", - додав Гольдман.

Крім того, він зазначив, що знайомий з Володимиром Зеленським ще з тих часів, коли він був ще просто цікавою людиною, хорошим артистом і успішним шоуменом.

"І відтоді поважаю його за порядність і талант. І, так, пишаюся дружбою і співпрацею з командою президента. Сьогодні бажаю пану президенту легкого перебігу хвороби й швидкого одужання! І хочу додати, що готовий надати йому будь-яку професійну допомогу та залучити, якщо потрібно, кращих лікарів Ізраїлю. Як роблю вже багато років для кожного зі своїх друзів і багатьох тисяч пацієнтів, яким допомогли наші фахівці", - резюмував Гольдман.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

Пізніше президент опублікував відеозвернення, в якому розповів, як протікає у нього хвороба, і подякував усім, хто бажає йому якнайшвидшого одужання.