Ще одна пропагандистська штучка: Резніков висловився про загибель хлопчика на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков прокоментував історію про загиблого хлопчика на Донбасі в селищі Олександрівське 6 квітня, яку так активно тиражують російські ЗМІ, звинувачуючи Україну в обстрілі.

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій висловився в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

Так, в російських ЗМІ кажуть, що дитину вбили пострілом з безпілотника. Резніков каже, що простим арифметичним обчислення можна зрозуміти, що жоден такий літальний апарат на це не здатний.

"Проста річ - відстань від міста до лінії зіткнення - більше 15-ти кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, які зараз є на озброєнні. Тим більше вони стверджують, що це був самозарядний пристрій", - пояснює Резніков.

Віце-прем'єр назвав витівки російських ЗМІ черговою пропагандистською штучкою.

"А фотографії, які зроблені, вони зроблені давно. Тому що це ще одна пропагандистська штучка, яка налаштована на створення уявної ситуації, ніби українські війська щось зробили погане проти мирного населення", - додав міністр.

Резніков про ситуацію на Донбасі і пропаганду РФ

Нагадаємо, у минулому випуску радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович висловився про провокації з боку РФ на українському кордоні та на Донбасі.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі телефонної розмови між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

У тому ж випуску Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та провокації на українському кордоні.

А міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.

Крім того, у ефірі сталася суперечка між Олексієм Даніловим та Олегом Ляшком.