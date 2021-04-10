Еще одна пропагандистская штучка: Резников высказался о гибели мальчика на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников прокомментировал историю про погибшего мальчика на Донбассе в поселке Александровское 6 апреля, которую так активно тиражируют российские СМИ, обвиняя Украину в обстрелах.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий высказался в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

Так, в российских СМИ говорят, что ребенка убили выстрелом из беспилотника. Резников говорит, что простым арифметическим вычисление можно понять, что ни один такой летательный аппарат на это не способен.

"Простая вещь - расстояние от города к линии соприкосновения - более 15-ти километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, которые сейчас есть на вооружении. Тем более они утверждают, что это было самозарядное устройство", - поясняет Резников.

Вице-премьер назвал выходки российских СМИ очередной пропагандистской штучкой.

"А фотографии, которые сделаны, они сделаны давно. Потому что это еще одна пропагандистская штучка, которая как раз настроена на создание вымышленной ситуации, будто бы украинские войска что-то сделали плохое против мирного населения", - добавил министр.

Резников о ситуации на Донбассе и пропаганде РФ

Напомним, в прошлом выпуске советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович высказался о провокациях со стороны РФ на украинской границе и на Донбассе.



Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

В том же выпуске Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обострении ситуации на Донбассе и провокации на украинской границе.

А министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.

Кроме того, в эфире произошел спор между Алексеем Даниловым и Олегом Ляшко.