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Епіфаній розповів, чи зможуть українці відвідати церкву на Різдво і в період локдауна

Субота 19 грудня 2020 21:13
Епіфаній розповів, чи зможуть українці відвідати церкву на Різдво і в період локдауна
Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні з 8 січня почнеться локдаун. При цьому церкви хоч закриватися не будуть, але повинні дотримуватися правил карантину. Тому богослужіння будуть проходити при певних умовах.

Представники церкви не раз зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорювали спільну роботу, націлену на боротьбу з коронавірусом. Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми бачимо, що уряд прислухається до наших порад, є відповідні рішення. Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися карантину, підходити до цього розумно, виважено і відповідально", - заявив митрополит.

Голова ПЦУ зазначив, що Різдво - це таке свято, коли українці збираються разом, колядують, відзначають, спілкуються, тому їм буде складно дотримуватися карантину.

Нагадаємо, Епіфаній назвав умову перенесення святкування Різдва на 25 грудня. За його словами, це буде можливо тільки після того, як до такого рішення "дозріє" церква і віряни. Згідно з соціологічними опитуваннями, українці проти перенесення дати.

Раніше Епіфаній розповів, чому на головній ялинці країни у Києві замість капелюха повісили Віфлеємську зірку.

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