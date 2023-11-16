Эмеральд vs Стипанюк: абьюз, ложь, физическое насилие и отношения после развода

После громкого развода с Евгением Стипанюком эксвоенная Евгения Эмеральд постепенно раскрывала причины разрыва супругов. Она отмечала, что речь идет не о бытовой ссоре. Впоследствии стало известно, что проблема заключалась в физическом и психологическом насилии, систематической лжи и угрозах.

С чего все начиналось

Евгения познакомилась с мужем, находясь на фронте. Она тогда служила в Запорожской области. Стипанюк также представился военным ВСУ на ротации, хотя затем это оказалось обманом.

Женщина рассказывает, что ее подкупила манера общения Евгения.

"Он мне написал, очень культурно. Хотя когда я увидела его страницу, подумала, что он какой-то самоуверенный боклан, но меня поразила его манера общения. Он подбирал слова, которые пронзали", - говорит Эмеральд.

Спустя почти месяц Стипанюк сделал ей предложение, а уже через несколько месяцев они официально стали мужем и женой.

Но, несмотря на это, уже в начале были тревожные "звоночки".

"Во-первых, мне очень не понравилось, что он плохо высказывался о своей первой жене Насте, с которой он был три года вместе. Он подавал это так, что они (бывшие Стипанюка - ред.) были меркантильными и предавали его. Я начала его жалеть. Это тоже классический прием абьюзера", - отмечает бывшая военная.

Первая открытая ложь

Эмеральд весной впервые поняла, что Стипанюк ей лжет. Якобы находясь на фронте, он постоянно был пьян, что очень опасно в условиях боевых действий.

Но второй фактор стал очень показательным.

"Они действительно поехали в какое-то село под Харьков на четыре дня. Они жили в доме, да, без лакшеры условий, но там были кровати с матрацами. А он все четыре дня жаловался мне. Тогда я поняла, что он просто не знает, что такое фронт. Я женщина, я спала на сырой земле в холодном поле. И я не ныла. А тут такой коренастый мужчина, тоже как бы военный…" - делится размышлениями собеседница.

Физическое и психологическое насилие в семье

Евгения напоминает, что преимущественно страдала психологическим насилием. Вместе с тем, она добавляет, что таким образом человека можно уничтожить настолько, что у него исчезнет желание жить.

"Я хотела тоже себя убить. Вот до такого состояния меня довели. Я не хотела жить. У меня было такое состояние, что я хотела ему отдать все, что у меня есть. Просто забирай и не трогай", - признается полицейская в декрете.

Физическое насилие началось после рождения дочери. И когда Евгения это поняла, быстро ушла от Стипанюка.

"Поверьте мне: еще на пол года я осталась бы, это могло бы очень плохо закончиться. То, что он меня избивал бы, это точно. Давайте также не забывать, что я владею оружием, что я вернулась с фронта, тоже психологически травмирована. Мы можем предположить, если бы он меня сильно избивал, я могла бы взять оружие и сесть в тюрьму", - рассказывает женщина.

Отношения со Стипанюком после разрыва

Этот вопрос Эмеральд комментирует только одним словом: "Никакие". Хотя добавляет, что бывший муж пытался выйти на связь и начал манипулировать общим ребенком.

"Когда я ушла, он начал мне писать, но я не отвечала вообще. Впервые я ответила через полтора месяца. Он хотел забрать ребенка на выходные. Я не против общения с ребенком, но только в присутствии моей и моей матери, на той территории, где сейчас проживает со мной ребенок", - говорит Евгения.

Сейчас мама двух дочерей намерена лишать Стипанюка родительских прав, чтобы ограничить общение с младшей девочкой Афиной.