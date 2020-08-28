ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Олена Зеленська показала сумного кота: до чого це?

П'ятниця 28 серпня 2020 17:59
Олена Зеленська показала сумного кота: до чого це?
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Світлана Мащенко

Олена Зеленська розповіла, що її кіт сумує через фейковість в соцмережах

Олена Зеленська показала на фото свого сумного кота. Тварина, за словами першої леді, не дуже радіє з того, що в мережі час від часу з'являються її фейкові акаунти.

Цікаво, що користувачі мережі в коментарях поділилися на два табори. Дехто підтримав Зеленську за пост в Facebook, а декого дещо здивувала публікація такого роду.

"Це - мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти", - написала перша леді.

За її словами, останнім часом з'являються дописи чи коментарі в соцмережах і Telegram-каналах нібито від її імені. Однак лише ця сторінка у Facebook, а також Instagram - @olenazelenska_official - справжні.

Олена Зеленська показала сумного кота: до чого це?

Кіт Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману", - зазначила Зеленська.

А от будь-яких інших сторінок, тим паче каналу в YouTube у першої леді немає.

"Якщо щось зміниться - обов'язково повідомлю! А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною", - резюмувала перша леді.

Деякі підписники здивувалися з публікації такого роду, про що розповіли в коментарях:

  • "Це все, що вас бентежить сьогодні? Ото біда!
  • Невже ви думаєте, що вашою персоною хтось сильно цікавиться?
  • До чого, взагалі, кіт?! Мабуть, на не дуже розумну голівоньку, так вплинула хвороба, що голівонька, геть здуріла".
  • А какая разница? Какая разница где вы постите мысли ваших райтеров".

А багато хто висловив Олені Зеленській підтримку:

  • "Не звертайте уваги. Розумні - розуміють, а іншим не докажеш;
  • Лена, Вы умничка, здоровья, терпения, не обращайте внимание на больных, здоровых и здравомыслящих больше.
  • Ми вас любимо! Ви найкраща перша леді. Дякуємо за гарне свято до дня Незалежності! Терпіння вам з президентом!"

Раніше ми писали, що Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус. Вона каже, що було справді погано.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Елена Зеленская
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся