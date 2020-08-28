Олена Зеленська показала сумного кота: до чого це?

Олена Зеленська розповіла, що її кіт сумує через фейковість в соцмережах
Олена Зеленська показала на фото свого сумного кота. Тварина, за словами першої леді, не дуже радіє з того, що в мережі час від часу з'являються її фейкові акаунти.
Цікаво, що користувачі мережі в коментарях поділилися на два табори. Дехто підтримав Зеленську за пост в Facebook, а декого дещо здивувала публікація такого роду.
"Це - мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти", - написала перша леді.
За її словами, останнім часом з'являються дописи чи коментарі в соцмережах і Telegram-каналах нібито від її імені. Однак лише ця сторінка у Facebook, а також Instagram - @olenazelenska_official - справжні.
Кіт Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
"Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману", - зазначила Зеленська.
А от будь-яких інших сторінок, тим паче каналу в YouTube у першої леді немає.
"Якщо щось зміниться - обов'язково повідомлю! А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною", - резюмувала перша леді.
Деякі підписники здивувалися з публікації такого роду, про що розповіли в коментарях:
А багато хто висловив Олені Зеленській підтримку:
Раніше ми писали, що Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус. Вона каже, що було справді погано.