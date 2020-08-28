Олена Зеленська показала сумного кота: до чого це?

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська розповіла, що її кіт сумує через фейковість в соцмережах

Олена Зеленська показала на фото свого сумного кота. Тварина, за словами першої леді, не дуже радіє з того, що в мережі час від часу з'являються її фейкові акаунти.

Цікаво, що користувачі мережі в коментарях поділилися на два табори. Дехто підтримав Зеленську за пост в Facebook, а декого дещо здивувала публікація такого роду.

"Це - мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з'являються фейкові акаунти", - написала перша леді.

За її словами, останнім часом з'являються дописи чи коментарі в соцмережах і Telegram-каналах нібито від її імені. Однак лише ця сторінка у Facebook, а також Instagram - @olenazelenska_official - справжні.

Кіт Олени Зеленської (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Розумію, що не можу на це впливати: вони з'являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману", - зазначила Зеленська.

А от будь-яких інших сторінок, тим паче каналу в YouTube у першої леді немає.

"Якщо щось зміниться - обов'язково повідомлю! А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною", - резюмувала перша леді.

Деякі підписники здивувалися з публікації такого роду, про що розповіли в коментарях:

"Це все, що вас бентежить сьогодні? Ото біда!

Невже ви думаєте, що вашою персоною хтось сильно цікавиться?

До чого, взагалі, кіт?! Мабуть, на не дуже розумну голівоньку, так вплинула хвороба, що голівонька, геть здуріла".

А какая разница? Какая разница где вы постите мысли ваших райтеров".

А багато хто висловив Олені Зеленській підтримку:

"Не звертайте уваги. Розумні - розуміють, а іншим не докажеш;

Лена, Вы умничка, здоровья, терпения, не обращайте внимание на больных, здоровых и здравомыслящих больше.

Ми вас любимо! Ви найкраща перша леді. Дякуємо за гарне свято до дня Незалежності! Терпіння вам з президентом!"

Раніше ми писали, що Зеленська вперше розповіла, як перенесла коронавірус. Вона каже, що було справді погано.