Екс-дружина Віктора Павлика висловилася про померлого сина: життя продовжується

Екс-дружина співака намагається жити далі без сина (колаж РБК-Україна)

Колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаева написала проникливий пост про 21-річного сина

Колишня дружина артиста Віктора Павліка Лора Созаева опублікувала проникливий пост про померлого від раку 21-річного сина. Вона процитувала на своїй сторінці в Facebook рядки з Біблії про царя Давида.

"І звівся Давид із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і ввійшов до Господнього дому та й поклонився. Повернувшись додому, зажадав, щоб подали йому хліба, і він їв." (2 Цар.12: 20) ", - написала Созаева.

Екс-дружина артиста повідомила, що останнім часом вона отримала багато запитів на дружбу в соцмережі. Багато людей їй співчували в смерті сина і намагалися втішити. Вона вдячна їм за підтримку.

"Текст про царя Давида я розмістила не дарма. Коли дитина хворіла, плакала, стогнала і я ... коли син був забраний - я заспокоїлася, я знаю, що він в Царстві небесному і турбуватися нема про що. Бог дав, Бог взяв і ім'я Його благословенне.

Життя триває, і я вчуся жити без мого рідного чоловічка ", - написала Лора.

Також колишня дружина Віктора Павлика дала пораду всім жінкам, які втратили близьких людей.

"Я хочу звернутися до жінок, які важко переживають втрату - наші близькі дані нам на час, комусь більше, комусь менше, однакових доль немає. Схожі - так, тому ми і шукаємо, і читаємо, і розповідаємо про таких історіях один одному і тішимося. Щоб не нашкодити собі, не погіршити або не придбати хвороби, сумувати надмірно небезпечно. Потрібно все віддати в руки Бога і вірити, що Він про все подбати. Бо любить всіх людей без винятку ", - резюмувала жінка.

Як ми раніше писали, молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова поскандалила з колишньою дружиною співака після смерті Павла. Обурення дівчина викликала після того, як почала міркувати про "біль втрати".