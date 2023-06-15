Экс-главу Днепрооблсовета Олейника заподозрили в передаче под контроль Коломойского стратегического водоочистного предприятия

Как говорится в публикации, в 2018 году химпредприятие "Днепразот" Коломойского объявило об остановке производства жидкого хлора.

"Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а "Днепразот" – единственный в стране его производитель. Поэтому страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять", – пишет СМИ.

Тогда благодаря Аульской хлоропереливной станции удалось перекрыть недостаток хлора, при этом это единственное в стране предприятие, занимающееся транспортировкой реагента и имеющее необходимое оборудование для его переливания, отмечает издание.

"Когда "Днепразот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и, благодаря станции, временно снабжать водоканалы", – пишут журналисты со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Впоследствии "Днепразот" возобновил производство жидкого хлора. Однако химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор с менее чем 7 тыс. грн до 36 тыс. грн за тонну – на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс. грн за тонну.

В 2019 году Днепропетровский облсовет выставил Аульскую станцию на приватизацию и продал ее за чуть более 30 млн грн. Станцию выкупила принадлежащая Андрею Житникову малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс". Он работал в фирмах "Приват Холдинг" Коломойского, и в компании "Энергоальянс", принадлежавшей одному из менеджеров олигарха.

"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепразота" – для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", – заключают журналисты.

По данным издания, это произошло при содействии Олийныка, который тогда возглавлял Днепропетровский облсовет и был связан с олигархом.

"Такого же мнения были и активисты, протестовавшие по этому поводу под зданием Днепропетровской ОГА еще в 2018-2019 годах. Они считали, что продажа станции стала следствием коррупционных действий властей области", - резюмирует СМИ.

Как ранее сообщалось, Олейник выехал из Украины с паспортом другого государства. Сейчас он из-за границы призывает к миру и уступкам агрессору.