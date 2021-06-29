Джаз у Львові під час пандемії або чому Leopolis - це не тільки про музику

У Львові відгримів перший джазовий фестиваль після початку пандемії коронавірусу. Насправді Leopolis Jazz Fest став вже десятим і ювілейним, але цього року фестиваль відрізнявся від усіх попередніх заходів.

З тестами, але вже без масок

У Львові закінчився перший масштабний фестиваль музики з початку пандемії - Leopolis Jazz Fest. Для гостей ця подія стала справжнім святом, для організаторів – викликом з багатьма складними завданнями, в тому числі й організувати весь фест менш ніж за три місяці.

Формат проведення був уже звичним - три сцени в місті, майданчики для музикантів, майстер-класи, Пікнікові зони з фудкортами, вечірні джеми та неймовірна кількість музики протягом цілих п'яти днів.

Однак для всіх учасників свята було введено обов'язково правило - тести на коронавірус. Гості пікнікових зон та концертів у центрі Львова здавали безкоштовно швидкі тести. 10 хвилин і результат готовий, а після – на руку надягали браслет, де відзначався день наступного тестування.

Команда організаторів, музиканти, журналісти та гості партеру – двічі робили ПЛР-тести. І теж отримували спеціальні браслети, без яких охорона не мала права пустити на територію фестивалю. На території фестивалю всім протестованим дозволено було перебувати без захисних масок.

Варто відзначити, що в процесі тестування було все організовано, швидко, з дотриманням всіх правил, а тому – для любителів джазу цей нюанс не став додатковим навантаженням. Можливо, львівський джазовий фестиваль став першим неймовірним майданчиком, де одночасно зібралася така величезна кількість протестованих на коронавірус людей.

Люди неймовірно скучили за живим спілкуванням

Пандемія розігнала людей по домівках і позбавила нас живого спілкування. Це було дуже помітно на фестивалі, де гості з неймовірним задоволенням просто спілкувалися між собою. Радість від простого спілкування можна було побачити на всіх майданчиках фестивалю.

Тому Leopolis Jazz Fest у 2021 році – це не тільки про музику. Це ще й про людське спілкування, про атмосферу, про посмішки, про дружбу, про Україну, про туристів, про закордонних артистів, які не побоялися приїхати до нас у розпал пандемії.

Хедлайнери та несподівані відкриття фестивалю

На сценах біля Палацу Потоцьких і на Площі Ринок виступили багато відомих музикантів не тільки з України, а й з багатьох країн світу. Публіка скучила за хорошими концертами, і практично всі учасники отримали від вдячних глядачів максимум уваги та захоплення.

Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

Найнеймовірніші концерти відбулися на сцені імені Едді Рознера в парку імені Богдана Хмельницького. 24 червня глядачів змусив танцювати Гарольд Лопес-Нусса, Кубинський джазовий піаніст. Гарольд Лопес і його музиканти зізналися, що вони не виступали на сцені вже півтора року.

Гарольд Лопес-Нуесса Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

25 червня на цій сцені блищав володар чотирьох премій "Греммі" - Seal. Він почав з більш класичних джазових композицій, а закінчив концерт рок-джазом, який змусив танцювати всіх гостей фестивалю.

Seal. Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

26 червня Ян Лундгрен представив неймовірну програму Jazz Meets Folk, в якій прозвучали навіть українські народні мелодії у власному аранжуванні композитора. Фанати джазу пам'ятають концерт, на який Лундгрен не зміг потрапити за станом здоров'я – акордеоніст Рішар Гальяно і трубач Паоло Фрезу прийняли рішення виступати дуетом і дали незабутній концерт. У 2021 році Лундгрен надолужив згаяне – деякі його композиції пробирали до сліз.

Ян Лундгрен. Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

Лундгрена не хотіли відпускати зі сцени, але йому довелося поступитися її наступному Виконавцю – володарю Греммі, американському трубачу і композитору Крісу Ботті. Він виступив в компанії абсолютно фантастичних компаньйонів - скрипальки Керолайн Кемпбелл, саксофоніста Енді Снітцера і вокалістки Сай Сміт.

Як сказав Кріс Ботті глядачам, він дуже вдячний за те, що може зіграти наживо на такій великій сцені.

Кріс Ботті. Фото: Дмитро Туйон для РБК-Україна

26 червня глядачів порадував Авішай Коен, який вже не вперше стає хедлайнером фестивалю. Але кожен раз він привозить українській публіці щось нове і неймовірне.

Варто відзначити, що музикант вийшов на сцену імені Едді Рознера у свій день народження і весь зал заспівав йому Happy Birthday. На біс Коен виконав дві пісні іспанською мовою і зізнався, що давно не співав.

Авішай Коен. Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

Після Коена на сцену вийшов легендарний американський мультиінструменталіст і композитор Камасі Вашингтон. Він подякував українській публіці за теплий прийом і виконав абсолютно нові композиції – одну з них присвятив своєму малюкові, який нещодавно народився.

А після концерту Вашингтон зізнався гостям фестивалю в любові та нагадав, що в період пандемії ми відчули те, наскільки важлива любов, турбота і підтримка. Варто відзначити, що двоє музикантів з команди Камасі Вашингтона вийшли на сцену у вишиванках.

Камаси Вашингтон. Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

А ось фінальний вечір на сцені Едді Рознера став справжнім подарунком для любителів джазової музики. Першим на сцену вийшов Pianoboy з програмою Jazz Live. Як розповів сам артист, це програма з міксу раннього Бі-бопу, кул-джазу, свінгу, кубинського і бразильського джазу, авангард-джазу, фанку, танго, джаз-балад і класичної музики.

Не обійшлося і без сюрпризів - одну з пісень Шуров виконав разом з Джамалою. Музикант жартував і спілкувався з публікою і зізнався, що хоче прожити на сцені фесту все, що джаз дав цивілізації.

Ріапобой. Фото: Дмитро Туйон, для РБК-Україна

Останнім учасником фестивалю став легендарний джаз-оркестр Лінкольн-центру з Нью-Йорка під керівництвом Вінтона Марсаліса. Це Біг-бенд з 15 віртуозних музикантів, який встиг виступити більш ніж в 300 містах на шести континентах.

Варто відзначити, що Вінтон Марсаліс був хедлайнером найпершого джазового фестивалю у Львові.

Jazz at Lincoln Center Orchestra з Wynton Marsalis. Фото: Дмитро Туйон для РБК-Україна

Вінтон Марсаліс - представник музичної династії, в 1983 році став першим музикантом, який отримав Греммі відразу у двох номінаціях – за джазову музику і класичну. Всього на його рахунку 6 премій Греммі і Пулітцерівська премія в області музики.

А на Leopolis Jazz Fest Вінтон Марсаліс отримав ще одну премію - імені Едді Рознера, яку вручають щорічно на фестивалі з 2012 року.

Премію ім. Едді Рознера вручили Уинтону Марсалису. Фото: Олександр Зубко, для РБК-Україна.

Далі буде!

У всякому разі, так стверджують організатори фестивалю і вже оголосили дати - з 24 по 28 червня 2022 року. Треба віддати команді фестивалю належне - вони впоралися. Попри на пандемію і дуже стислі терміни, попри на ураган у Львові й необхідність протестувати неймовірну кількість людей і карантинні правила, вони впоралися.

Після сильного дощу, коли сцена на Площі Ринок перетворилася на озеро – вони самостійно збирали воду, щоб концерт відбувся. І він відбувся, як і всі інші концерти.

І цей фестиваль став доказом того, що ми зможемо повернутися до нормального життя і впоратися з усіма викликами.