У Дяді Жори стався інсульт: нові подробиці стану шоумена

Дядя Жора (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Дядя Жора зізнався, що загнав себе до інсульту, і порадив українцям більше відпочивати

Дядя Жора пережив інсульт. Про це відомий український шоумен (справжнє ім'я - Вадим Мічковський) зважився розповісти в соцмережах. Гуморист також описав симптоми й закликав українців уважніше ставитися до свого здоров'я.

44-річний шоумен каже, що не може повірити в те, що сталося. Адже ніщо не віщувало біди, бо він не п'є, не курить, намагається дотримуватися здорового способу життя і займатися спортом.

Кілька днів тому він відчув, що у нього двоїться в очах, при цьому сильно боліла голова, і біль не пройшов наступного ранку. Він пішов в лікарню, де йому зробили МРТ - обстеження показало інсульт.

Дядя Жора у лікарні (фото: facebook.com/DyadyaJoraComedy)

Шоумен припускає, що причиною нападу може бути скажений ритм життя, брак сну і його трудоголізм.

Дядя Жора порадив українцям, які в божевільній гонці за самореалізацією і зароблянням всіх грошей світу, більше думати про своє здоров'я і повноцінно відпочивати.

"З одного боку все правильно - потрібно реалізовувати себе, потрібно забезпечувати сім'ю, потрібно працювати і давати роботу, крутитися і т. д... З іншого боку..." - підсумував Дядя Жора.

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