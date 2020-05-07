У Дяди Жоры случился инсульт: новые подробности состояния шоумена

Дядя Жора (фото: instagram.com/dyadya_jora)

Дядя Жора признался, что загнал себя до инсульта, и посоветовал украинцам больше отдыхать

Дядя Жора пережил инсульт. Об этом известный украинский шоумен (настоящее имя - Вадим Мичковский) решился рассказать в соцсетях. Юморист также описал симптомы и призвал украинцев внимательнее относиться к своему здоровью.

44-летний шоумен говорит, что не может поверить в произошедшее. Ведь ни что не предвещало беды, так как он не пьет, не курит, старается придерживаться здорового образа жизни и заниматься спортом.

Пару дней назад он почувствовал, что у него двоится в глазах, при этом сильно болела голова, и боль не прошла на следующее утро. Он пошел в больницу, где ему сделали МРТ - обследование показало инсульт.

Дядя Жора в больнице (фото: facebook.com/DyadyaJoraComedy)

Шоумен предполагает, что причиной приступа может быть бешеный ритм жизни, нехватка сна и его трудоголизм.

Дядя Жора посоветовал украинцам, которые в сумасшедшей гонке за самореализацией и зарабатыванием всех денег мира, больше думать о своем здоровье и полноценно отдыхать.

"С одной стороны все правильно - нужно реализовывать себя, нужно обеспечивать семью, нужно работать и давать работу, крутиться и т. д... С другой стороны..." - подытожил Дядя Жора.

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