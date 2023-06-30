Дворецкий Чарльза рассказал, что королевские особы заказывают в доставке на пятничный ужин

Королевская семья, как и все остальные, любит побаловать себя вкусностями перед выходными - в пятницу.

Бывший дворецкий короля Чарльза Грант Харрольд рассказал о том, что члены королевской семьи предпочитают на ужин в пятницу вечером, пишет Express.

Что едят королевские особы на ужин в пятницу

Грант Харрольд работал на короля Чарльза с 2004 по 2011 год, в это время он также заботился о принце Уильяме, принце Гарри и Кейт, принцессе Уэльской.

Так, экс-сотрудник королевского двора отметил, что Чарльз часто по пятницам ел рыбу с жареным картофелем (традиционное для британцев fish and chips), запивая их чашкой чая, произведенного в Шотландии.

Однако он объяснил, что несмотря на то, что это традиционная британская еда, приготовлена она была по-другому. Например, вместо трески подавалась рыба под названием европейская солея.

На ужин в пятницу королевская семья заказывала рыбу с картошкой (Скриншот)

Дворецкий объяснил, что есть рыбу по пятницам - давняя традиция, перед которой не могут устоять члены королевской семьи.

В Шотландии, например, очень распространено по пятницам есть рыбу с жареным картофелем. Традиционно это блюдо едят исходя из религиозной традиции, так как в пятницу мясо не употребляют.

Бывший шеф-повар покойной королевы Елизаветы Даррен МакГрэйди ранее рассказывал, что она практически никогда не ела рыбу, обжаренную в кляре с картошкой, так как это было "слишком для нее".

По его словам, королеве нравилась более "изысканная рыба с жареным гарниром".

Но когда королевская семья останавливалась в Балморале, королева иногда баловалась едой на вынос.