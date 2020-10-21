Рухайтеся і не спіть в одній позі: лікар дала поради хворіючим на COVID-19 вдома

Як лікуватися від коронавіруса будинку (колаж РБК-Україна)

Як доглядати за хворою коронавірусом людиною в домашніх умовах

Якщо у вас коронавірус не у важкій формі і ви лікуєтеся вдома, медик дав цінні поради, як швидше звільнитися від інфекції. Лікар, кандидат медичних наук Надія Рудницька повідомила, що тим, хто лікується вдома зовсім необхідно постійно лежати в ліжку. Можна пересуватися по будинку, через те, що легені люблять рух. Воно сприяє кращій циркуляції крові. Лікар зазначила, що це стосується легкого навантаження, про інтенсивне мови не йде.

"Для хворих з легкою формою хвороби лежання вдень взагалі не є необхідним", - розповіла медик в інтерв'ю виданню "Експрес".

Сімейний лікар Олена Решетник зазначає, що у постійно лежачих хворих може виникнути так звана застійна пневмонія.

"У хворих, які мало рухаються, слиз у верхніх дихальних шляхах може накопичуватися надмірно, і мікроорганізми, які знаходяться на поверхні слизової оболонки носоглотки, горла та рота, потрапляють глибоко в дихальні шляхи, вражаючи легені", - розповіла сімейний лікар.

Лікар порадила українцям постійно змінювати позу під час сну і не затримуватися в одному положенні. Лікар також уточнила, що гірчичники і банки ставити не можна, якщо температура у хворого, понад 37 градусів.

"Якщо ж пневмонія протікає в легкій формі, лихоманки немає, можна їх поставити. Але тільки не на груди, а тим або під лопатками. Лікувальний ефект гірчичників обумовлений рефлекторними реакціями на дію гірчичної олії, які виникають при подразненні нервових закінчень шкіри. В організмі запускається складний ланцюг реакцій, які сприяють ослабленню застудних, запальних процесів в легенях", - зазначила медик.

Як ми писали раніше, вчені назвали нову небезпеку COVID-19.