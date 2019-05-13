Дві зірки на алеї слави в Голлівуді: померла талановита актриса і співачка

В Каліфорнії, США, на 98-му році життя померла знаменита актриса і співачка Доріс Дей. По інформації від членів сім'ї, смерть артистки настала внаслідок пневмонії з ускладненнями.

Доріс Мері Енн фон Каппельхофф, більш відома під псевдонімом Доріс Дей, народилася 3 квітня 1922 року в Еванстоні. Дідусі і бабусі майбутньої зірки були німецькими емігрантами.

З ранніх років Доріс Дей любила танцювати і співати. Вона займалася в танцювальній школі і навіть брала участь у різних конкурсах, де отримувала призи. Але після автомобільної катастрофи їй довелося відмовитися від танців і тоді вона захопилася співом.

Доріс Дей (femalefirst.co.uk)

В 1939 році вона стала популярною в якості співака біг-бенду. Пізніше вона пішла в сольну кар'єру і з 1947 по 1967 рік вона записала понад 650 пісень, які зробили її однією з найбільш популярних і визнаних співачок США.

В кіно Доріс Дей прийшла в 1948 році. Вона знялася у фільмі "Роман у відкритому морі". Після цього знялася у фільмі Альфреда Хічкока "Людина, який занадто багато знав". До 2012 року вона стала найбільшою жінкою-кінозіркою і посіла шосте місце серед касових актрис. У 2011 році вона випустила свій 29-й студійний альбом, який увійшов в десятку кращих альбомів Великобританії.

Доріс Дей померла на 98-му році життя (femalefirst.co.uk)

Доріс Дей кілька разів номінували на найпрестижніші кінонагороди. У 2004 році вона отримала Президентську медаль свободи, а в 2011 – премію Лос-Анжелесской асоціації кінокритиків за досягнення в кар'єрі. У 2008 році вона отримала премію "Греммі" за досягнення протягом усього життя. У Доріс Дей є дві зірки на Голлівудській алеї слави - за внесок у розвиток кіно і за розвиток музичної індустрії США.

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