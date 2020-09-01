ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ДТП під Києвом арматура з вантажівки вп'ялася в авто: моторошні деталі і фото

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 13:35
У ДТП під Києвом арматура з вантажівки вп'ялася в авто: моторошні деталі і фото
У Київській області сталася жахлива ДТП (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У ДТП під Києвом постраждала жінка через арматуру з вантажівки

У Київській області сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, через яку постраждала жінка - її довелося вирізати з салону автомобіля.

Виною аварії на Бишівській трасі (поворот на село Горбовичи) стала вантажівка з арматурою. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

Арматура вилетіла з автомобіля і пронизала легковик, що їхав позаду. Через аварію постраждала жінка.

"Справжній пункт призначення на Київщині... На місці працюють поліція, швидка і рятувальники ДСНС, які витягують постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.

У ДТП під Києвом арматура з вантажівки вп'ялася в авто: моторошні деталі і фото

Арматура з вантажівки пронизала автомобіль (фото: dtp.kiev.ua)

На цей момент про стан потерпілої нічого не відомо. Залишається тільки сподіватися, що обійшлося без серйозних травм.

Раніше ми писали, що у Києві п'яний водій розбив п'ять авто прямо на очах у патрульних.

Також повідомлялося, що в Одесі сталася ДТП, яка врятувала життя пішоходів. З'явилося неймовірне відео.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТП
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся