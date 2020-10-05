ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ДТП в Броварах з п'яним "копом" спливла дивна деталь: намагався відкупитися?

Бровари, Понеділок 05 жовтня 2020 19:17
У ДТП в Броварах з п'яним "копом" спливла дивна деталь: намагався відкупитися?
ДТП у Броварах з поліцейським (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дружина винуватця ДТП дзвонила жертві аварії

У Броварах ввечері 4 жовтня поліцейський у стані алкогольного сп'яніння збив трьох пішоходів. В аварії загинула 43-річна жінка Надія. Її 22-річна донька Марина, яка також постраждала в ДТП, зараз знаходиться у лікарні з пошкодженими кістками. Після інциденту дружина п'яного поліцейського дзвонила родичці вцілілої жертви трагедії та пропонувала "матеріальну допомогу". Подробиці розповіла родичка постраждалої сім'ї. Про це пише "Громадське".

За даними видання, на місце ДТП виїхала кума загиблої жінки Олександра. Саме з нею зідзвонювалася дружина горе-поліцейського.

"Ми приїхали на місце десь близько 20 годин. До 23 чекали поки приїде поліція з Києва. Тільки потім змогли забрати тіло в морг", - каже родичка.

Жінка розповідає, що трагедія могла і не статися: дочка Марина вмовила маму піти на ринок за продуктами.

"Чоловік вдома чекав їх, готував їжу. Вже після ДТП Марина подзвонила йому і сказала, щоб він приходив, бо сталася аварія", - згадує Олександра.

Також родичка постраждалих розповідає, що після аварії їй зателефонувала дружина співробітника поліції та запропонувала матеріальну допомогу. Олександра дала контакти близьких родичів. Постраждалу Марину повинні лікувати в Києві, оскільки у неї серйозно пошкоджені кістки тазу.

Також прокоментував аварію свідок, який бачив з вікна, як правоохоронець на високій швидкості врізався в групу людей.

"Я з вікна квартири бачив, як він пролетів зебру по вул. Незалежності 6, потім пролетів лежачі поліцейські та вже на зебрі біля будинку номер 3 збив людей. Він навіть і не намагався гальмувати", - стверджує свідок аварії.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали нові подробиці жахливої ДТП в Броварах. Медики борються за життя Марини і повідомили, що у неї тяжкий моральний стан, що сильно ускладнює її лікування.

А також ми розповідали про те, що п'яний поліцейський, який скоїв ДТП у Броварах, намагався втекти з місця аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події ДТПБроварыполицейский беспредел
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся