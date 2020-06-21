Є інша причина: лікарі з'ясували походження раку легенів у тих, хто не курить

Вчені назвали причину розвитку раку легенів у некурящих (Фото: pixabay.com)

Вчені знайшли причину розвитку раку легенів у тих пацієнтів, які ніколи не курили

Онкологічні захворювання легень можу виникати навіть у тих людей, які ніколи не курили. Вченим вдалося знайти причину розвитку такого раку під час нового дослідження.

Як повідомили фахівці медичного центру Ірвінга при Колумбійському університеті в США, вони збиралися з'ясувати в ході дослідження, чому рак легенів і хронічна обструктивна хвороба легень розвивається також у тих пацієнтів, у яких не було шкідливої звички. Результати дослідження були опубліковані на сайті медичного центру.

Вчені з'ясували, що близько 25% випадків хронічної обструктивної хвороби легенів діагностується у пацієнтів, які ніколи не курили. Основна причина розвитку захворювання - це наявність невеликих за розміром дихальних шляхів щодо обсягу легенів.

Для висновку дослідники вивчили дані про здоров'я 6500 літніх людей і з'ясували, що розвиток захворювань легень у 8 разів вищий у тих пацієнтів, які живуть з патологією. Проблеми з органами дихання зазвичай у таких пацієнтів починалися ще в ранньому дитинстві, і з віком вони розвивалися і поглиблювалися. При цьому такі пацієнти ніколи в житті не пробували сигарети.

В класичній медицині вважається, що зниження функції легень відбувається через вплив зовнішніх подразників, до яких відносяться куріння і погана екологічна ситуація. Однак дослідження показало, що люди зі здоровим способом життя також знаходяться в зоні ризику через вроджені патології.

Як показала статистика, окрім хронічних обструктивних хвороб легенів, у пацієнтів може розвиватися емфізема, хронічні бронхіти, а також онкологія. І основна причина – зменшення потоку вдихуваного повітря через патологію розмірів дихальних шляхів.

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Автор: Анна Шиканова