Ця доза шоколаду може виявитися смертельною: вчені здивували заявою

Про корисні властивості шоколаду та його шкідливості суперечки точаться вже не один рік. Відомо точно, що шоколад не слід давати маленьким дітям, а також його категорично не можна давати тваринам. Однак вчених зацікавило, яка доза шоколаду може виявитися смертельною.

Професор Колдуелл стверджує, що існує токсична доза шоколаду, яка може не просто викликати проблеми з травленням, але і привести до смерті. За словами вченого, у шоколаді міститься теобромін, який є рослинним алкалоїдом.

У невеликих дозах це речовина навіть корисна для організму людини. Теобромін використовують в деяких судинозвужувальних препаратах, наприклад – у складі сечогінних препаратів. Також він популярний в кулінарії.

Але ось у великих дозах теобромін може привести не тільки до розширення судин, але і до посиленого сечовиділення, що спричинить прискорене серцебиття, підвищене потовиділення, тремтіння у всьому тілі та головний біль.

Лікар попереджає, що експериментувати з кілограмами шоколаду не варто, оскільки передозування алкалоїдами може призвести до зупинки серця. Для того, щоб загинути "солодкою смертю", потрібно з'їсти близько 40 кг молочного або 20 кг гіркого (чорного) шоколаду.

Проте в історії немає жодного випадку смерті людини від передозування шоколаду. А от давати котам або собакам шоколад не варто – навіть одного шоколадного батончика може виявитися досить для загибелі тварини.