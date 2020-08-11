Ці доступні українцям продукти гарантують схуднення

Введіть в раціон ці продукти, щоб схуднути (колаж: РБК-Уукраіна)

Українцям розповіли про доступні продукти, які допоможуть скинути вагу

Українцям розповіли про суперпродукти, які гарантують схуднення. Їх структура дає насичення, а низька калорійність дозволяє скидати вагу. Адже для їх перетравлення організму потрібно більше енергії, ніж віддадуть вам ці продукти.

Йдеться про так звані "продукти з негативною калорійністю". Включайте їх в раціон, щоб домогтися результату вашої мрії, пише Newsyou. Але це звичайно не означає, що "доганятися" потрібно чізбургером з літром коли.

Огірки і селера

У 100 грамів огірків всього 14 калорій, в стеблі селери 13, а в корені - 32. Крім того в них також є вітамін С, багато калію і клітковини.

Помідори і цвітна капуста

В помідорах міститься лікопен, що "контролює" рівень холестерину і тиск, до того ж в 100 грамах всього 18 калорій. Трохи більше калорій (25) міститься в цвітній капусті, зате вона багата вітамінами С і К.

Перець чилі

Перець чилі потрапив до списку не через низьку калорійність, а через капсаїцин, який підвищує метаболізм і спалює калорії.

Зелене яблуко

У них дуже багато клітковини, яка вимагає стільки енерговитрат для засвоєння, що сприяє схудненню. І це не кажучи про вітаміни і мінерали, що містяться в яблуках.

Нежирне м'ясо

У 100 грамах продукту міститься від 140 до 170 калорій, тільки ось білки, що містяться в цьому шматочку, вимагають великих витрат для засвоєння.

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