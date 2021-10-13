Дорофєєвій видалили пухлину: співачка вперше показала шрам на грудях (фото)

Співачка Надя Дорофєєва чотири роки тому видалили фіброаденому - доброякісну пухлину молочної залози. Артистка весь цей час приховувала шрам на грудях. Однак, у всесвітній день без бюстгальтера, який відзначається сьогодні, 13 жовтня, вирішила більше його не приховувати.

Так, 31-річна артистка нагадала всім дівчатам, як важливо проводити регулярні скринінги на рак молочної залози, щоб вчасно запобігти проблемі.

Зокрема, усі чотири роки Дорофеєва замазувала тональним кремом шрам та ховала під одягом. Однак, тільки нещодавно вона його прийняла та полюбила.

"Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами. І тільки недавно прийняла і полюбила. Цей шрам нагадує мені про те, що 4 роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома і подальша операція по її видаленню", - написала зірка.

Дорофєєва показала шрам на грудях (instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях шанувальники співачки подякували їй за чесну та важливу інформацію. Також і артистку підтримав її чоловік Володимир Дантес: "Моя дівчинка! Кайф, що поділилася!".