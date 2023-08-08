Россиянка отказалась говорить с отцом, попавшим в плен ВСУ: шокирующее видео разговора

Российские оккупанты каждый день совершают преступления против украинцев. К тому же, когда они попадают в плен Вооруженных сил Украины, то с ним даже отказываются разговаривать их родные. В частности, дочь оккупанта заявила, что вообще не хочет общаться с отцом.

Сами россияне развеивают популярный миф российской пропаганды о том, что они "своих в беде не бросают".

Именно в этом убедился пленный российский солдат, с которым в трудный момент отказалась общаться родная дочь.

На вопрос журналиста, желает ли россиянка пообщаться с отцом, она лаконично ответила: "Нет, спасибо".

На видео видно, что оккупант лишь расстроенно наблюдал за тем, что его дочери абсолютно безразлично, жив ли ее отец и в каком он состоянии.

К тому же девушка в начале разговора, когда узнала, что ее отец в плену, вообще не волновало это, она начала говорить о совсем других вещах. Это еще раз доказывает безразличие россиян даже к своим родным.