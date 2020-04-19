Як довго українцям доведеться носити маски: лікар-інфекціоніст дала відповідь

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні став причиною того, що українці стали носити маски, і це може затягнутися

Коронавірус в Україні зафіксований вже у 5 449 осіб, з яких 141 померли. Найбільше заражених у Чернівецькій області та Києві. Через карантин українцям довелося носити маски. Лікар-інфекціоніст Оксана Чемич розповіла, як довго доведеться носити маски.

За чутками, уряд України може продовжити карантин до 11 травня. При цьому лікар зазначила, що знімати обмежувальні заходи до цього часу навряд чи варто.

"Зараз ми готуємося до більшого напливу пацієнтів. Кількість хворих, кожні 4-5 днів в Україні подвоюється. Я розумію, що з економічної точки зору країна значно страждає. Але як інфекціоніст, вважаю недоречним і суперечливим питання виходу з карантину. Ніяких підстав для цього немає", - сказала вона і інтерв'ю виданню "Апостроф".

Фахівець вважає, що якщо Україна вийде з карантину раніше, то в країні з'явиться дуже велика кількість заражених коронавірусною інфекцією. Крім того, при такому напливі хворих медична система не впорається. В результаті буде багато важкохворих і смертей.

За її словами, головне завдання карантину - уповільнити темпи передачі інфекції, щоб не було такого, що всі захворіли одночасно. Лікар також вважає, що пандемія не закінчиться протягом 1-2 місяців, а вірус буде циркулювати як мінімум до кінця 2020 року.

При цьому в подальшому вірус також нікуди не дінеться і з періодичністю буде з'являтися, як вірус грипу.

Нагадаємо, що виявлений основний спосіб передачі коронавіруса, який передають безсимптомні хворі.