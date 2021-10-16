Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати
Старша дочка Олі Полякової Маша потрапила в клініку і всерйоз стривожила своїх шанувальників публікацією відео з палати на лікарняному ліжку. При цьому 16-річна блогерка і починаюча рок-зірка явно не сумує - на ролику дівчина в піднесеному настрої та посміхається.
Кадри Маша 16 жовтня виклала у своєму акаунті в TikTok.
Що сталося - дочка Королеви ночі вирішила не розкривати, залишивши причину перебування в лікарні в секреті.
Як видно на відео, Машу, яка лежить на ліжку в палаті, оточує медичне обладнання і техніка, до тіла приєднані трубки.
Маша Полякова потрапила в лікарню (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)
Сама ж дівчина на позитиві "підспівує" й активно жестикулює на манір хіп-хопу під музичний супровід до ролика.
16-річна дочка Полякової на лікарняному ліжку "станцювала" під хіп-хоп (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)
Зазначимо, що підписники Маші в коментарях висловили припущення, що нинішня госпіталізація могла стати наслідком її недавнього походу до стоматолога, коли дівчині вирвали зуб, і після хірургічної операції у неї розпухла щока. Втім, зірковий підліток не став поки нічого уточнювати у відповідь на озвучувані домисли.
До речі, ще в березні Машу також госпіталізували в лікарню - тоді це було викликано підозрою на апендицит.
@mashapolyakova1 Звук для рекомендацій-SOUL PUFF
Відео: дочка Олі Полякової Маша потрапила в лікарню
Нагадаємо, днями молодша дочка Полякової 10-річна Аліса отримала зараження через укус, після чого дівчинка була змушена припинити відвідування школи, і їй прописали антибіотики.
Також ми писали про те, що після першого концерту Маші Полякової зі своєю панк-групою "Шви" її зірковій мамі довелося втрутитися та захищати дочку від критики, що посипалася.