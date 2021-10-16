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Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати

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Субота 16 жовтня 2021 15:22
Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати Колаж РБК-Україна: старша дочка Полякової Маша опинилася в лікарні
Автор: Володимир Костирін

Старша дочка Олі Полякової Маша потрапила в клініку і всерйоз стривожила своїх шанувальників публікацією відео з палати на лікарняному ліжку. При цьому 16-річна блогерка і починаюча рок-зірка явно не сумує - на ролику дівчина в піднесеному настрої та посміхається.

Кадри Маша 16 жовтня виклала у своєму акаунті в TikTok.

Що сталося - дочка Королеви ночі вирішила не розкривати, залишивши причину перебування в лікарні в секреті.

Як видно на відео, Машу, яка лежить на ліжку в палаті, оточує медичне обладнання і техніка, до тіла приєднані трубки.

Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати

Маша Полякова потрапила в лікарню (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Сама ж дівчина на позитиві "підспівує" й активно жестикулює на манір хіп-хопу під музичний супровід до ролика.

Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати

16-річна дочка Полякової на лікарняному ліжку "станцювала" під хіп-хоп (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Зазначимо, що підписники Маші в коментарях висловили припущення, що нинішня госпіталізація могла стати наслідком її недавнього походу до стоматолога, коли дівчині вирвали зуб, і після хірургічної операції у неї розпухла щока. Втім, зірковий підліток не став поки нічого уточнювати у відповідь на озвучувані домисли.

До речі, ще в березні Машу також госпіталізували в лікарню - тоді це було викликано підозрою на апендицит.

@mashapolyakova1

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Відео: дочка Олі Полякової Маша потрапила в лікарню

Нагадаємо, днями молодша дочка Полякової 10-річна Аліса отримала зараження через укус, після чого дівчинка була змушена припинити відвідування школи, і їй прописали антибіотики.

Також ми писали про те, що після першого концерту Маші Полякової зі своєю панк-групою "Шви" її зірковій мамі довелося втрутитися та захищати дочку від критики, що посипалася.

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Оля Полякова Маша Полякова
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