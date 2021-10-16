Дочка Олі Полякової потрапила в лікарню: з'явилося відео з палати

Старша дочка Олі Полякової Маша потрапила в клініку і всерйоз стривожила своїх шанувальників публікацією відео з палати на лікарняному ліжку. При цьому 16-річна блогерка і починаюча рок-зірка явно не сумує - на ролику дівчина в піднесеному настрої та посміхається.

Що сталося - дочка Королеви ночі вирішила не розкривати, залишивши причину перебування в лікарні в секреті.

Як видно на відео, Машу, яка лежить на ліжку в палаті, оточує медичне обладнання і техніка, до тіла приєднані трубки.

Маша Полякова потрапила в лікарню (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Сама ж дівчина на позитиві "підспівує" й активно жестикулює на манір хіп-хопу під музичний супровід до ролика.

16-річна дочка Полякової на лікарняному ліжку "станцювала" під хіп-хоп (фото: скрін www.tiktok.com/@mashapolyakova1)

Зазначимо, що підписники Маші в коментарях висловили припущення, що нинішня госпіталізація могла стати наслідком її недавнього походу до стоматолога, коли дівчині вирвали зуб, і після хірургічної операції у неї розпухла щока. Втім, зірковий підліток не став поки нічого уточнювати у відповідь на озвучувані домисли.

До речі, ще в березні Машу також госпіталізували в лікарню - тоді це було викликано підозрою на апендицит.

Відео: дочка Олі Полякової Маша потрапила в лікарню