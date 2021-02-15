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Дочка Білла Гейтса прищепилася від COVID-19 і висміяла противників вакцинації

Автор: Людмила Жукова

Дочка Білла Гейтса Дженніфер зробила вакцину від коронавірусу. Крім того, дівчина потролила так званих ковід-дисидентів, які не вірять в щеплення, а також прихильників різноманітних теорій змов, які, наприклад, вважають, що разом з вакциною в організм нібито вводиться чіп, який буде контролювати людину.

Про це Дженніфер написала у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши фото з клініки.

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"З моменту появи SarsCOV2 минуло більше року, і тепер у нас є більше рішень, включаючи вакцинацію, для захисту людей від хвороби. Мені пощастило отримати свою дозу мРНК, щоб організм виробив імунітет до цього вірусу... На жаль, вакцина не імплантувала мого геніального батька в мій мозок... Якби тільки мРНК володіла такою силою!" – написала дівчина.

При цьому Дженніфер зазначила, що "все ще буде носити свою маску (або навіть дві!)".

"Я закликаю всіх читати більше і ретельно обдумувати інформацію про вакцинацію, коли вам буде надана така можливість (зробити щеплення – Ред.) Чим більше людей буде вакциновано, тим безпечніше буде наше співтовариство для всіх", - написала донька Гейтса, яка вчиться на медика і зараз проходить практику.
Дженніфер Гейтс робила щеплення від коронавірусу (фото: instagram.com/jenniferkgates)

Як ми раніше писали, американський мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає, що людству загрожують небезпеки набагато серйозніше коронавірусу.

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