В Днепре ракета убила тренера по акробатике вместе с мужем и маленьким сыном

В результате ракетной атаки РФ на Днепр 14 января в числе погибших оказалась и тренер по акробатике Анастасия Игнатенко. Она находилась с семьей в многоэтажке, в которую попала российская ракета.

Подробности трагедии

Тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе с мужем Дмитрием и сыном Макаром, которому было всего лишь1,5 года, погибла в результате ракетных обстрелов Днепра.



Семья переехала из оккупированного Токмака в Запорожской области и снимала квартиру в злосчастном доме на Набережной Победы, 118.

"8 лет Настя была частью нашего клуба, заботливым тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и во всей Украине.От имени всех тренеров Украины, выражаю глубокую скорбь и слова поддержки родным и близким. Вечная память!" - написал Дмитрий Гак.

Также он попросил финансово помочь маме погибшей Насти.

5168 7422 4247 8190 Ольга Игнатенко

5168 7554 5214 3254 Алексей Игнатенко

Анастасия Игнатенко с семьей (фото: Дмитрий Гак/Facebook)

17 января в Днепре объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке. В результате российской атаки погибли 44 человека.