Під Дніпром 7-річний хлопчик загинув під час відпочинку в таборі: деталі страшної трагедії

Мама відправила 7-річного хлопчика на відпочинок в таборі Дніпропетровської області, але більше сина вона не побачила. Дитина втопилася у водоймі, де її залишили без нагляду, хоча малюк і не вмів плавати.

Мама звинувачує благодійний фонд, який відправив дитину відпочивати, в халатності і підозрює, що від неї приховують правду. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вранці мама попрощалася з Сашком, а вже ввечері пролунав дзвінок від незнайомої жінки.

"Коли вона мені сказала, що дитина потонула, я думала я збожеволію. Я жила заради нього, я ним жила постійно, я його на руках носила, я з нього пилиночки здувала ... А тепер його немає", - крізь сльози твердить убита горем мати.

Людмила Філіпська виховувала сина сама. Удвох вони жили в кімнаті гуртожитку. Одного разу до них прийшли з благодійного фонду і запропонували заняття з учителем і психологом, потім оздоровлення у наметовому таборі на п'ять днів, і все безкоштовно.

Жінка сумнівалася, чи відпускати єдиного сина. Але Саша вмовив, дуже "хотів з дітками погратися", але не погрався і півдня.

Тим часом в таборі після трагедії тривали розваги. Фото веселого відпочинку публікувалися в соцмережах.

На пляжі, яким користувався табір, ні посту рятувальників, ні обмежувачів, тільки берег і ставок. Поруч немає навіть населених пунктів, куди можна звернутися за швидкою медичною допомогою.

Зараз про дитячий табір нагадують залишки багаття і стіл під накриттям. Місцеві рибалки дивуються, адже це місце ніколи не використовували для дитячого відпочинку.

Саша не вмів плавати, і про це організатори відпочинку знали. За дітьми нібито дивилася "піонервожата". А коли кинулися, що Саші немає, спершу почали шукати по наметах, і лише час по тому вирішили попірнати, перевірити дно.

У благодійному фонді відмовляються спілкуватися, як з матір'ю загиблого хлопчика, так і з журналістами. Поліція проводить розслідування щодо діяльності табору і безпеки дітей там.

Під Дніпром 7-річний хлопчик загинув під час відпочинку в таборі (відео: ТСН)

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