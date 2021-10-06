ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відео

Новость на русском →
Дніпро, Середа 06 жовтня 2021 14:33
У Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відео Збирачі сміття напали на комунальників в Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі приватні збирачі сміття напали на працівників компанії, яка займається вивезенням побутових відходів. Зокрема, під час скандалу вони кричали та погрожували пістолетом.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Березанівка - мій райончик".

Чому виник скандал

Так, інцидент стався 4 жовтня.

Зокрема, водій сміттєвоза нібито сказав працівникам, що вони мали здати сміття на утилізацію, а не створювати стихійне звалище посеред вулиці.

Інцидент виник, коли автомобіль компанії "Екологія-Д" забирав сміття з контейнерів. Однак, після зауваження з водієм почали сваритися та вимагати, щоб він викликав керівника.

Окрім того, потім зловмисники почали кидатися з палицями та погрожувати пістолетом. На щастя, жодного пострілу вони не здійснили, тому все обійшлося без поранень.

Як закінчився цей конфлікт наразі невідомо.

У Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відеоУ Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відеоУ Дніпрі збирачі сміття влаштували конфлікт (facebook.com/Березівка)

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі жителі будинку хочуть виселити дитсадок, адже їй заважають крики та вважають небезпечним.

Також ми писали, що у Харкові в спортивному центрі скаржаться на жахливі умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал
LITE
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 6 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати