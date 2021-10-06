У Дніпрі збирачі сміття з пістолетом напали на комунальників: конфлікт потрапив на відео
У Дніпрі приватні збирачі сміття напали на працівників компанії, яка займається вивезенням побутових відходів. Зокрема, під час скандалу вони кричали та погрожували пістолетом.
Про це повідомили у Facebook-спільноті "Березанівка - мій райончик".
Чому виник скандал
Так, інцидент стався 4 жовтня.
Зокрема, водій сміттєвоза нібито сказав працівникам, що вони мали здати сміття на утилізацію, а не створювати стихійне звалище посеред вулиці.
Інцидент виник, коли автомобіль компанії "Екологія-Д" забирав сміття з контейнерів. Однак, після зауваження з водієм почали сваритися та вимагати, щоб він викликав керівника.
Окрім того, потім зловмисники почали кидатися з палицями та погрожувати пістолетом. На щастя, жодного пострілу вони не здійснили, тому все обійшлося без поранень.
Як закінчився цей конфлікт наразі невідомо.
У Дніпрі збирачі сміття влаштували конфлікт (facebook.com/Березівка)
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