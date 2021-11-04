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У Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом: найважчий пацієнт

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Дніпро, Четвер 04 листопада 2021 18:47
У Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом: найважчий пацієнт Немовля з коронавірусом рятують у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі медики борються за життя новонародженого, якому від матері передався COVID-19.

Про це повідомляє "Дніпро обласний".

Так, маленький пацієнт зараз перебуває у реанімації COVID-відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Зазначається, що малюк народився 10 днів тому від мами, хворої на коронавірус.

Наразі новонароджений є найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.

Окрім того, у дитячій обласній лікарні у Дніпрі розгорнуто 20 ліжок для пацієнтів з коронавірусом і усі вони підключені до системи подачі кисню. Наразі зайнято 80% місць.

Як вберегтись від коронавірусу

Щоб зупинити поширення COVID-19, необхідно дотримуватись певних порад:

  • Надягайте маску, перебуваючи між людьми, особливо коли ви в приміщенні або не можете фізично дистанціюватися;
  • Надавайте перевагу відкритим місцям і добре провітрюваним приміщенням;
  • Часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук;
  • Вакцинуйтеся;
  • Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою.

Раніше ми повідомляли, що перехворілим від COVID теж потрібно вакцинуватися.

Також ми писали що в Україні запускають вакцинацію в аптеках.

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