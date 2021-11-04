У Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом: найважчий пацієнт
У Дніпрі медики борються за життя новонародженого, якому від матері передався COVID-19.
Про це повідомляє "Дніпро обласний".
Так, маленький пацієнт зараз перебуває у реанімації COVID-відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Зазначається, що малюк народився 10 днів тому від мами, хворої на коронавірус.
Наразі новонароджений є найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.
Окрім того, у дитячій обласній лікарні у Дніпрі розгорнуто 20 ліжок для пацієнтів з коронавірусом і усі вони підключені до системи подачі кисню. Наразі зайнято 80% місць.
Як вберегтись від коронавірусу
Щоб зупинити поширення COVID-19, необхідно дотримуватись певних порад:
- Надягайте маску, перебуваючи між людьми, особливо коли ви в приміщенні або не можете фізично дистанціюватися;
- Надавайте перевагу відкритим місцям і добре провітрюваним приміщенням;
- Часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук;
- Вакцинуйтеся;
- Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою.
Раніше ми повідомляли, що перехворілим від COVID теж потрібно вакцинуватися.
Також ми писали що в Україні запускають вакцинацію в аптеках.