У Дніпрі чоловік побив людину з інвалідністю: названа несподівана причина інциденту (відео)

У Дніпрі чоловік побив людину з інвалідністю через образу дівчини. Як повідомляється, коли пара йшла повз людину з інвалідністю біля одного з торгових центрів, чоловік з обмеженими можливостями став викрикувати образи у бік дівчини. У відповідь кривдник отримав болючі удари від її супутника.

Як повідомляється у виданні "Дніпровська панорама", у Дніпрі чоловік жорстоко побив людину з інвалідністю ногами в помсту за те, що той образив його дівчину. Відзначається, що інцидент з чоловіком на візку стався біля ТРЦ "Дафі".

За словами очевидців, чоловік на милицях почав обзивати дівчину перехожого. Супутник ображеної дівчини в помсту повалив людину з інвалідністю на землю і почав бити ногами. На ролику видно, що чоловік на милицях кричить і просить кривдника зупинитися. Супутниця нападника намагалася відтягнути кривдника від потерпілого.

Нагадаємо, що раніше водій маршрутки цинічно обійшовся з людиною з інвалідністю.

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