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У Дніпрі автохам з ножем кидався на водіїв через зауваження (відео)

Автор: Володимир Костирін

Агресивний водій порушував ПДР і ганявся за автомобілістами

У Дніпрі водій з ножем в руці бігав по дорозі посеред білого дня і погрожував іншим автомобілістам розправою.

Інцидент стався в районі Кайдацького мосту, передає "Інформатор".

Очевидці події звернулися до поліції та розповіли про озброєного агресивного неадеквата, який ганявся за іншими водіями.

За попередньою інформацією, водій білого Renault Kangoo під час руху постійно порушував ПДР і створював аварійні ситуації на дорозі.

Інші автомобілісти обурювалися, і багато з них робили йому зауваження.

"Кінець кінцем порушник не витримав - він вийшов з авто, тримаючи в руках ножа і почав погрожувати іншим учасникам руху, ганятися зі зброєю за своїми "кривдниками", після чого зник з місця", - йдеться в матеріалі.

Також було опубліковано відео з камери спостереження. На кадрах видно, що водій Renault був у машині не один. Розлючений через докори та зауваження чоловік з предметом, схожим на ніж, намагався наблизитися до іншого автомобіліста, який всіляко уникав такої зустрічі. Через деякий час озброєний автохам махнув рукою та повернувся у своє авто.

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Зазначається, що особа чоловіка наразі встановлюється.

Відео: У Дніпрі водій погрожував автомобілістам ножем через зауваження

Раніше повідомлялося, що київський чиновник "напав" на КАМАЗ, але карма наздогнала автохама миттєво.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві неадекват на джипі наїхав на велосипедиста, але для нього це закінчилося плачевно.

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