У Дніпрі археологи виявили стародавній склеп з останками мецената Олександра Поля

У Дніпрі археологи розкопали стародавній склеп (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі вчені знайшли залишки церкви і поховання почесного громадянина міста

У Дніпрі археологи проводили розкопки і виявили 6 могильних поховань і 15 склепів. В одному зі склепів знайдені останки мецената і почесного громадянина міста Олександра Поля. Все це фахівці виявили у фундаменті Лазаревської церкви в Севастопольському парку.



Як повідомляє "Радіо Свобода", факт перебування праху Поля підтвердила антропологічна експертиза. Для розпізнавання останків використовували чотири фотографії Поля, які збереглися.

"Жодного факту проти немає, але є невеликий пробіл у наших знаннях. Але в будь-якому випадку, висновок археологів: це Поль. Вивід антропологів: це Поль", - розповів директор КП "Етнографічні парки Дніпра" Дмитро Каюк.

Прах Олександра Поля знову поховають у Севастопольському парку.

Археологічна експедиція НАН України працювала в Дніпрі чотири місяці. Артефакти, які знайшли під час розкопок у Лазаревській церкві, показували на виставці в мерії. Серед них були натільні хрестики, плитка, монети, речі церковного вжитку.



Зазначимо, що майже кожен житель Дніпра знає, хто такий Олександр Поль. Він меценат, краєзнавець і перший почесний громадянин міста Катеринослава. Помер у 1890 році, зробивши для Дніпра дуже багато.

В роки радянської влади ім'я Олександра Поля було викреслено з історії міста і краю. На місці Севастопольського цвинтаря, де він похований, був розбитий Севастопольський парк. А його особистий невеликий одноповерховий будинок в нагірній частині міста довго не мав навіть меморіальної дошки.

Як ми раніше писали, археологи виявили під Львовом поселення представників культури лінійно-стрічкової кераміки, яка стародавнє Трипільської.