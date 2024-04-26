Ребенок часто болеет. Врач рассказал, когда это норма

Многие родители с маленькими детьми могут чувствовать, что частые болезни никогда не закончатся и у них возникает вопрос, сколько болезней в год является нормой?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Почему дети часто болеют?

По словам врача, основная причина, почему ваш ребенок заражается этими инфекциями, состоит в том, что он постоянно подвергается влиянию новых вирусов. Существует не менее 200 различных вирусов, которые могут вызывать подобные симптомы.

Большинство детей и дошкольников могут иметь до 12 простудных заболеваний в год и симптомы могут длиться до 14 дней.

Также медик рассказал, что иногда кашель может занять до шести недель. Это значит, что дети могут болеть большую часть года и все это не говорит, что у ребенка "плохой иммунитет".

"Если ребенок хорошо растет и развивается, несмотря на эти заболевания, это норма", - сообщил Дмитрий.

Когда родителям бить тревогу?

Часто болеет и плохо растет и не набирает вес

Часто протекающие бактериальные инфекции тяжело, требуя нескольких госпитализаций и/или нескольких раундов антибиотиков.

Нет здоровых промежутков между заболеваниями

Частая и рецидивирующая молочница

В вашей семье в анамнезе были нарушения иммунитета.

Профилактика болезней

Практика правильного мытья рук. Научите детей правильно мыть руки после посещения туалета. По мере взросления поощряйте их мыть руки после высечки или касания носа. Используйте дезинфицирующее средство для рук, если нет мыла и воды.

Вакцинация согласно календарю иммунизации и дополнительная вакцинация (от пневмококка, гриппа, менингококка и т.д.)

Сбалансированное здоровое питание

Сон

Физические нагрузки/Прогулки

Запомните, что поливитамины, БАДы, гомеопатия, "чудо-схемы" по 3-6 месяцев с "чудо-препаратами", никогда не поднимут ребенку иммунитет!