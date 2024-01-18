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Прямо в театре. В Днепре избили украинского актера, полиция не реагировала

Днепр, Четверг 18 января 2024 15:40
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Прямо в театре. В Днепре избили украинского актера, полиция не реагировала Директор Днепровского театра напал на актера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Днепровском театре оперы и балета произошел скандал. Директор Константин Пинчук напал на актера Николая Лемешко.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице театра в Facebook.

Детали драки

17 января около 13:30 совершили нападение на актера Николая Лемешко. Это произошло возле Днепровского академического театра оперы и балета, куда труппа из Чернигова приехала на выступление.

Автобус стоял возле театра, поскольку не мог заехать во внутренний двор из-за габаритов. Из-за этого заезд был перекрыт автобусом.

Во время выгрузки костюмов из служебного автобуса подъехал автомобиль Volkswagen Touareg, где был директор оперного театра. Из авто вышли два человека - директор театра Пинчук Константин и неизвестный мужчина.

Прямо в театре. В Днепре избили украинского актера, полиция не реагировала

Директор Днепровской оперы Константин Пинчук (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

"В грубой форме требовали отогнать автобус и остановить процесс выгрузки. Когда требования не были выполнены, директор в грубой форме, попросил Николая Лемешко позвать водителя. Николай сообщил, что мы физически не можем отогнать автобус, потому что проезд заблокирован другими автомобилями", - говорится в сообщении.

Именно за это Николай получил удар в лицо директора оперного театра Пинчука Константина.

Прямо в театре. В Днепре избили украинского актера, полиция не реагировалаПрямо в театре. В Днепре избили украинского актера, полиция не реагировала

На актера Николая Лемешко напал директор оперы (фото: facebook.com/ChernihivTheatre)

После инцидента вызвали наряд полиции для установления факта нападения, однако угрозы не закончились.

"При даче показаний к свидетелям и потерпевшему подъехал автомобиль с неизвестным мужчиной за рулем. Он начал угрожать физической расправой всем присутствующим, на что полиция не отреагировала, хотя все происходило перед ними", - сообщила труппа Черниговского областного театра.

По факту избиения ведется расследование.

Мы пытались связаться с представителями Днепровского академического театра оперы и балета. В отделе для прессы нам сообщили, что не имеют полномочий давать комментарии, а в главной администрации - не подняли трубку.

Реакции украинцев

В комментариях к посту украинцы не сдерживали своих эмоций:

  • "Це вже якесь дикунство... Що це за ставлення до людей, що за бидло той директор? Це типу приїхала знать і не може підняти свою дупу й пройтися ніжками".
  • "Що це за дикість? Це що, показник життя директора? За мої 35 років роботи головним адміністратором це просто якийсь нонсенс".
  • "Оце працівники культури... Я в шоку".
  • "Тю, ніби ніхто не знає, що Пінчук бандит, він навіть режисерам за постановки не платить, погрожуючи їм. З артистами та колективом теж у нього зовсім не творчі стосунки".

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб украинский актер Богдан Колесник.

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