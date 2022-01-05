RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Дієтологи назвали сорт чаю, що допомагає схуднути

Автор: Людмила Жукова

Спеціальні чаї для схуднення не допомагають схуднути, але, наприклад, каркаде сприяє скиданню ваги.

Про це розповіла дієтолог Інна Зоріна.

Такий продукт як каркаде прискорює метаболізм, але тільки в поєднанні з правильним харчуванням і вправами.

"Каркаде нормалізує травлення, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, відновлює кишкову мікрофлору. Ці властивості чаю дуже цінні для схуднення, адже чим краще очищається організм, тим краще засвоюється їжа, а не відкладається мертвим вантажем в жирове депо. Каркаде також корисний для людей з підвищеним рівнем холестерину", - повідомила дієтолог.

Для довідки

Чай каркаде має сечогінну дію, розширює судини. Тому напій корисний людям, що страждають серцево-судинними захворюваннями. Ще він надає жовчогінний ефект. Добре впливає на печінку, виводить токсини.

Кому не можна пити чай каркаде

Не варто пити каркаде людям з високою кислотністю шлунка, гастритами, алергією, непереносимістю продукту. Також шкідливо пити цей чай на голодний шлунок.

Читайте також, цей напій допоможе знизити рівень холестерину і сприяє довголіттю.

Читайте РБК-Україна в Google News
схуднення