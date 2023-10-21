Диетолог рассказала, чем опасна вчерашняя еда: об этом мало кто знает

Что происходит с едой на следующий день

По словам эксперта, разогревание вчерашней пищи может показаться удобным вариантом, но необходимо знать о потенциальных опасностях, которые скрывают в себе эти остатки.

Следует помнить, если человек решает сохранить вчерашнюю пищу, то значительная часть его полезных свойств постепенно исчезает. Вкусовые качества теряют свою яркость, питательные вещества разрушаются, витамины и минералы, такие как витамин С, уменьшаются с каждым часом.

Кроме смены вкуса, продукты меняют еще и свою текстуру.

Автолиз - это естественный процесс, при котором ферменты, содержащиеся в клетках мяса, начинают расщеплять ткани после смерти организма. С течением времени процесс автолиза продолжается, и мясо может стать кашеобразным, обесцветиться и обрести неприятный запах.

Поэтому употребление мяса в таком состоянии может представлять опасность для здоровья.

Приблизительно то же самое происходит и с овощами. Овощи становятся безжизненными во время длительного хранения, прежде всего из-за потери влаги.

Какая существует опасность

Диетолог говорит, что больше всего настораживает - это развитие бактерий и чрезмерный рост дрожжей (плесень).

При неправильном хранении приготовленные продукты особенно подвержены размножению бактерий. Как только пища остывает до комнатной температуры, она становится питательной средой для таких опасных бактерий, как Salmonella, E. coli и Listeria.

Важно, что эти микроорганизмы могут быстро размножаться, что приводит к пищевым заболеваниям, если остатки пищи употребляются без разогрева до безопасной температуры. Симптомы могут варьироваться от легкого дискомфорта в желудке до тяжелых случаев пищевого отравления.

Некоторые люди готовят еду утром, а вечером после того, как она остынет, убирают ее в холодильник. Этого следует избегать.

Для предотвращения размножения бактерий необходимо охлаждать пищу в течение двух часов после приготовления, складывать остатки пищи в герметичные контейнеры, желательно, стеклянные, с плотно прилегающей крышкой и немедленно помещать в холодильник.

Повторный разогрев до температуры не менее 80°C перед употреблением поможет уничтожить возможные бактерии.

Простой пример

Ольга Маллиани рассказала, что каждый хотя бы раз в жизни сдавал анализ под названием "бакпосев". Однако, не каждый знает, что "бактериологический посев - это метод, во время которого бактерии намеренно вносятся в культуральную среду для стимулирования их роста и изучения их характеристик".

"Простыми словами, образец вашей крови, например, помещают в бульон, являющийся идеальной питательной средой, обеспечивающей необходимые питательные вещества для роста и размножения бактерий, и смотрят, что и в каком количестве там выросло. Вот так определяют патогенных (вредных) бактерий", - говорит эксперт.

В частности, это касается и приготовленных бульонов и супов. Рост патогенных бактерий может происходить при несоблюдении правил обработки и хранения пищевых продуктов.

Если бульон не сохраняется при соответствующих температурах (ниже 4°C или выше 60°C) или оставлен на длительное время, он станет питательной средой для бактерий.

Чем опасна плесень

Дрожжи (или плесень) - еще один фактор, вызывающий беспокойство, когда речь идет о вчерашней пище. Плесень способна проникать внутрь пищевых продуктов питания, в частности приготовленных накануне и потребленных на следующий день, под влиянием различных факторов.

Споры плесени присутствуют в окружающей среде, на поверхностях и ингредиентах, используемых для приготовления пищи. Несмотря на то, что приготовление пищи может уничтожить большинство бактерий и грибков, оно может уничтожить не все споры.

Если готовая пища подвергается воздействию воздуха (например, если хранилась в негерметичном контейнере), на ее поверхности может появиться плесень.

Какая опасность для здоровья

Употребление в пищу продуктов, в которых плесень проникла глубоко внутрь, может иметь различные последствия для здоровья, поскольку плесень производит микотоксины и вызывает аллергические реакции.

Микотоксины могут вызывать пищевые отравления, приводящие к таким симптомам, как тошнота, рвота, диарея и боль в животе. А споры плесени, даже в небольших количествах, могут вызывать чихание, насморк или заложенность носа, кашель, зуд или слезотечение, а также кожные высыпания.

Поэтому, если вы на продукте обнаружили плесень, лучше выбросить весь его.