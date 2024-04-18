Диетолог рассказала, действительно ли существуют весенние "дефициты": вся правда
На календаре уже весна, но многие могут чувствовать усталость и подавленность. Поэтому часто люди считают это авитаминозом и принимают комплексы витаминов. Однако это не совсем правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Что следует знать
Врач-диетолог Анна Пархоменко рассказала, что "весенний авитаминоз" - это миф советской медицины.
"Есть дефицитные состояния, которые считаются типичными в популяции и более возможны для некоторых групп людей. Например, для женщин. Однако они крайне редко имеют привязку к сезону", - отмечает врач.
Единственное состояние, которое можно ассоциировать с сезонностью - это недостаток витамина D.
Поскольку самостоятельно организм производит витамин D только под действием солнца, то соответственно осенью, зимой и в начале весны мы часто имеем его недостаток. Этот дефицит типичен для мужчин и женщин.
Есть рекомендации принимать профилактическую дозу витамина D. Обычно речь идет о 400 международных единицах (МО) для всех взрослых в период с октября по апрель.
Распространенные дефициты
Другие распространенные дефициты - это недостаток железа и магния.
В частности, дефицит железа чаще встречается у женщин. Однако корреляции с временем года и этим состоянием нет. Об этом дефиците могут свидетельствовать такие признаки, как не проходящая усталость, выпадение волос, ломкость ногтей, бледная кожа, головная боль и одышка. Особенно во время физической активности.
Если вам не хватает железа, важно найти причину. Это может произойти по причине несбалансированного питания.
Среди потенциальных причин:
- беременность
- обильные менструации
- язва желудка
- прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин, ибупрофен и т.д.
Одно из весомых последствий дефицита железа - развитие анемии. Недостаток железа обычно корректируют, принимая соответствующие препараты.
Анна Пархоменко добавляет, что после лечения важно поддерживать нормальный уровень железа, чтобы предотвратить рецидивы:
- систематически иметь в рационе продукты-источники железа: субпродукты (в том числе из курятины), телятину и говядину, до 350-450 г/неделю
- разделить пищу и напитки, как кофе, чай, напиток цикория, какао друг от друга на 40 минут и более
- избегать чрезмерных интенсивных физических нагрузок
- каждый полгода проходить чекап здоровья
- в случае жалоб на работу ЖКТ обратиться к врачу для диагностики и лечения. Состояние ЖКТ оказывает непосредственное влияние на эффективность усвоения железа
Дефицит магния чаще развивается при довольно специфических состояниях:
- ожоги значительной части тела
- хроническая диарея
- чрезмерное мочеиспускание, которое бывает при неконтролируемом диабете
- целиакия
- некоторые препараты
- злоупотребление алкоголем
Среди распространенных симптомов недостатка магния - судороги, сильная усталость, слабость и спазмы в мышцах. Для лечения дефицита также требуются препараты магния. Но важна и профилактика, поэтому диетолог советует:
- сбалансированно и регулярно питайтесь согласно тарелке здорового питания
- систематически потреблять сушеные орехи, ореховые пасты, бобовые и крупные крупы
- пытаться управлять стрессом
- выбирайте то, что помогает именно вам
- ежегодно делайте чекап здоровья с семейным врачом
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