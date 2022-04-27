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Дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт, який потрібно вживати щодня

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Середа 27 квітня 2022 14:50
Дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт, який потрібно вживати щодня Фото: дієтолог назвала найкорисніший молочний продукт (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар-дієтолог розповіла, який молочний продукт є найкориснішим серед інших і рекомендує його вживати щодня.

Про це пише Milliyet.

За словами турецького лікаря Зюлал Ялчин, мова йде про простий і доступний кожному українцю кефір.

Він містить всі поживні речовини молока, його харчова цінність надзвичайно висока. Він дуже багатий мінералами і незамінними амінокислотами, особливо фосфором і кальцієм.

Невідомі переваги вживання кефіру

Мікроорганізми в кефірі полегшують травлення, вносячи зміни в лактозу і білок.

Людям, чутливим до лактози, також можна вживати кефір, так як вміст лактози в кефірі знижено.

Молочний продукт важливий для захисту кишкової флори, синтезу деяких поживних речовин, антиканцерогенної дії, зниження непереносимості лактози і зниження рівня холестерину в сироватці.

Вживання кефіру показано при таких захворюваннях:

  • виразка,
  • високий кров'яний тиск,
  • розлади жовчовивідних шляхів,
  • нервові розлади,
  • екзема,
  • бронхіт,
  • астма.

Кефір можна вживати всім

Оскільки напій містить поживні речовини і позитивно впливає на здоров'я, діти, дорослі, вагітні жінки, які годують груддю і літні люди можуть вживати його щодня.

Додайте в кефір фрукти, ягоди, гранолу, горіхи і ваші діти будуть в захваті від такого напою!

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